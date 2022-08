Barison 12° e Agostinelli 16ª all’esordio nel circuito. Figura: JGP a Courchevel. Si apre con due buoni piazzamenti per l’Italia la stagione 2022-23 del pattinaggio di figura.

Sul ghiaccio della Patinoire du Forum di Courchevel, in Francia, sede della prima tappa di Junior Grand Prix, Tommaso Barison (Fiamme Oro) ha chiuso al 12° posto in campo maschile mentre al femminile Elena Agostinelli (IceLab) ha terminato la sua gara in 16ª posizione.

Entrambi all’esordio nel circuito internazionale di categoria, i giovani pattinatori tricolori hanno ben figurato mostrando capacità e carattere.

Undicesimo dopo un corto da 51.89 punti con un paio di incertezze di rilievo, il 17enne romano allenato da Tatiana Kapustina ha portato in pista domenica il 13° libero di giornata con 90.24 punti che gli hanno fatto concludere la gara al 12° posto con un punteggio complessivo di 142.13.

Un po’ di emozione per lui alla prima uscita stagionale ma anche grande entusiasmo in vista delle prossime sfide.

Sul versante femminile, dopo la 19ª piazza del corto con 38.80 punti, in un primo segmento difficoltoso soprattutto nelle prime battute, Elena Agostinelli ha reagito con forza e determinazione nel libero, chiuso con 84.59 punti.

Tre posizioni recuperate e punteggio complessivo di 123.39 per il 16° posto finale.

Appuntamento alla prossima settimana con la seconda tappa di Junior Grand Prix in programma ad Ostrava, in Repubblica Ceca