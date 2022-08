Festival Vicenza in Lirica: concerto lirico di giovani cantanti

Festival Vicenza in Lirica: il 25 agosto le giovani voci della master class di Barbara Frittoli protagoniste al Chiostro di San Lorenzo.

Giovedì 25 agosto alle ore 21,

sarà il Chiostro della Chiesa di San Lorenzo ad anticipare il cartellone del decimo Festival Vicenza in Lirica” (inaugurazione sabato 3 settembre al Teatro Olimpico), con un concerto lirico eseguito dagli allievi di canto che hanno partecipato alla master class tenuta dal celebre soprano Barbara Frittoli dal 22 agosto al 29 agosto presso la Sala “San Francesco”.

Il festival conferma e rinnova ancora una volta il suo impegno verso i giovani cantanti lirici attraverso un percorso di formazione artistica, rivolto a perfezionarli vocalmente ed artisticamente.

Il Chiostro di San Lorenzo, perla del Rinascimento vicentino, farà da cornice ad un concerto sotto le stelle dove si potranno ascoltare le celebri arie del melodramma, accompagnate al pianoforte dal Maestro Alessandro Marini.

Protagonisti della master class sono otto soprani e un mezzosoprano provenienti dall’Italia, Malta, Russia, Turchia, Cina e che confermano perciò, il richiamo internazionale del Festival e della sua attenzione verso i giovani cantanti lirici.

Il soprano Barbara Frittoli,

una delle voci italiane più apprezzate sui palcoscenici di tutto il mondo, è un’affezionata presenza al Festival, con il quale ha consolidato un rapporto duraturo di collaborazione e amicizia, tornando negli anni sia in qualità di artista ospite, che di apprezzata docente, condividendo la visione di un festival non solo alla portata di un pubblico giovane, ma in grado anche di rendere le nuove generazioni protagoniste sul palcoscenico.

In questi anni, grazie alla sensibilità e all’impegno della direzione artistica del M° Andrea Castello, il Festival ha accompagnato al debutto in scena circa 150 artisti, oggi attivi sui più importanti palcoscenici nazionali e internazionali.

Il concerto a San Lorenzo sarà il primo di tre appuntamenti ad ingresso gratuito, che vogliono mettere in risalto le giovani voci; i prossimi appuntamenti sono fissati per il 29 agosto alle ore 21 nel giardino del “Viest” Hotel e il primo settembre alle ore 21nuovamente al Chiostro di San Lorenzo.

Ingresso libero. Informazioni 3496209712 – www.vicenzainlirica.it