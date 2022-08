Ferragosto in città, musei aperti con mostre e iniziative

È in arrivo un fine settimana all’insegna della cultura con tutti i Musei civici aperti anche a Ferragosto.

Aperti anche Palladio Museum e Gallerie d’Italia.

Inoltre domenica 14 agosto in Loggia del Capitaniato si esibirà nel “Concerto matinèe” l’associazione Musicale Giustiniana di Vicenza (spettacolo gratuito). Dalle 9.30 alle 13 si potranno ascoltare brani tratti da Corelli, Beethoven, Schubert, Rachmaninov, Debussy, Albeniz e Torroba. Si esibiranno al pianoforte, alla chitarra, al flauto, al violino e si cimenteranno anche nel canto gli allievi e gli insegnanti dell’Associazione Musicale Giustiniana di Vicenza: Leonardo Vaccari, Elisabetta Tornicelli, Daniele Nabissi, Gabriele Francese, Riccardo Bortesi, Giulia Fortuna, Beatrice Bortesi e Beatrice Cariolato.

“La città in questi giorni estivi è particolarmente frequentata dai turisti, tanto che nel primo fine settimana di agosto, sabato e domenica, 3381 persone hanno visitato i Musei civici di Vicenza – commenta l’assessore alla cultura -. Un bel segnale che ci spinge ad impegnarci per garantire un’offerta culturale sempre più ampia. Sono undici i siti museali compresi nella Vicenza card, il biglietto cumulativo valido per otto giorni che al prezzo di 20 euro dà l’opportunità di vedere palazzi palladiani e opere d’arte fondamentali per la conoscenza della nostra. Naturalmente sono previste riduzioni per le famiglie e residenti in città e provincia.

Un’altra tipologia di biglietto scelta dai turisti è la card 4 musei che invece consente di scegliere quattro tra gli undici musei proposti. Ricordo, inoltre, che abbiamo studiato percorsi specifici per persone ipovedenti a Palazzo Chiericati e al Museo Naturalistico Archeologico inseriti nel progetto Musei per tutti che prevede anche altri percorsi nei musei del circuito”.

Musei aperti

Il Teatro Olimpico, il Museo civico di Palazzo Chiericati e la chiesa di Santa Corona rimarranno aperti tutti i giorni da martedì 9 agosto a domenica 21 agosto dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30); il Museo Naturalistico Archeologico e il Museo del Risorgimento e della Resistenza dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso 13.30).

Le Gallerie di Palazzo Thiene saranno aperte dalle 10 alle 18 dal giovedì alla domenica e lunedì 15 agosto (ultimo ingresso 17.30).

La Basilica palladiana è aperta tutti i giorni, da martedì 9 agosto a domenica 21 agosto, dalle 10 alle 18 con la possibilità di vedere la loggia e il salone. Si può salire nella terrazza dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18. Sempre dal venerdì alla domenica la terrazza è aperta in orario serale con il servizio bar: venerdì e sabato, dalle 19 all’una di notte, domenica dalle 18.30 alle 23 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).

Eventi nei musei, tutti i giorni, da martedì 9 agosto a domenica 21 agosto

Visite interattive POP – Palladio Olimpico Project: durante la visita al Teatro Olimpico è possibile assistere allo spettacolo “Son et Lumière”, da martedì 9 agosto a domenica 21 agosto alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30. Lo spettacolo di suoni e luci dura una decina di minuti ed è compreso nel biglietto d’ingresso al monumento. E’ sufficiente recarsi all’ingresso del teatro con 5 minuti d’anticipo.

Al Museo Naturalistico Archeologico è possibile visitare la mostra “Palafitte e Piroghe del Lago di Fimon. Legno, territorio, archeologia”, per scoprire i villaggi preistorici del Lago di Fimon sulle tracce degli appassionati e degli studiosi che nel corso degli anni hanno recuperato ed esaminato centinaia di reperti. La mostra si può visitare durante l’orario di apertura del museo, dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso 13.30).

In Basilica palladiana, nella sala Zavatteri, è allestita la mostra ad ingresso gratuito “NereoQuagliato. Un dono per Vicenza” dove si possono ammirare 19 opere dello sculture vicentino scomparso dieci anni fa. La mostra nasce per ricordare lo straordinario lavoro di Quagliato e il rapporto che legava lo scultore con la città di Vicenza. La gran parte delle opere sono state recuperate da Armando Peressoni che ha deciso di donarle al Comune. Due sculture fanno parte della collezione dei Musei civici. La mostra si può visitare durante l’orario di apertura della Basilica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30).

Opere d’arte restaurate

Nella chiesa di Santa Corona si può ammirare il “Battesimo di Cristo”, uno dei capolavori dei primi del Cinquecento realizzato dal pittore Giovanni Bellini. L’opera e l’altare Garzadori ricco di decorazioni che la accoglie, sono stati oggetto di un recente restauro, concluso il 25 maggio scorso, grazie al generoso atto di mecenatismo di Caroline Marzotto in memoria del marito Paolo Marzotto, amante della cultura e dell’arte e particolarmente affezionato a Vicenza. L’opera si può ammirare in orario di apertura della chiesa da martedì 9 agosto a domenica 21 agosto dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30).

Nella sala del refettorio della Basilica di Monte Berico si può ammirare la “Cena di san Gregorio Magno” di Paolo Veronese. Il 10 giugno scorso la grande tela di 40 metri quadrati, realizzata nel 1572, 450 anni fa, è stata restituita al pubblico dopo un restauro accurato ed impegnativo che l’ha riportata ad una nuova vita. Ora si può apprezzare la gamma cromatica vivace distintiva di Veronese. Il pubblico potrà accedere nella sala del refettorio tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle18.30. Ingresso libero.

Musei del circuito cittadino aperti da martedì 9 agosto a domenica 21 agosto

Il Palladio Museum, in via straordinaria, anche il giorno di Ferragosto, lunedì 15 agosto dalle 10 alle 18. https://www.palladiomuseum.org/

Le Gallerie d’Italia – Vicenza rimarranno aperte il giorno di Ferragosto dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30) e l’ingresso sarà gratuito. Durante gli altri giorni di apertura l’ingresso sarà a pagamento.

Le Gallerie ospitano la mostra “Illustrissimo. Christoph Nieman”. Protagonista dell’illustrazione internazionale, Niemann è un artista, autore a animatore. Il suo lavoro appare regolarmente sulla copertine di The New Yorker, National Geographic e The New York Times Magazine ed è stato esposto in numerosi musei e gallerie d’arte in tutto il mondo.

A Palazzo Leoni Montanari, inoltre si potranno apprezzare le mostre “Vedere l’invisibile. Icone russe della collezione Intesa San Paolo” e “Argilla. Storie di Vasi”.

Numerose le iniziative in programma per adulti e famiglie. Informazioni: https://www.gallerieditalia.com/it/homepage/vicenza/

Domenica 14 agosto, e ogni domenica, si può partecipare al PantaGiro che prevede passeggiate animate gratuite nei Musei civici (ingresso ai musei a pagamento). Il ritrovo è previsto alle 10.30 al Museo Naturalistico Archeologico dove gli accompagnatori di Ardea accoglieranno i visitatori che saranno condotti alla scoperta delle collezioni. Successivamente il gruppo si sposterà nella vicina chiesa di Santa Corona. Il percorso durerà 1 ora e 30 minuti circa (presentarsi con il biglietto del Museo da acquistare allo Iat o all’infopoint della Basilica palladiana. Informazioni:https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131)

Il secondo percorso vede coinvolto il Museo del Risorgimento e della Resistenza dove il ritrovo è previsto alle 11 (ingresso gratuito al museo). Il percorso durerà 1 ora circa.

Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/306502

A cura di PantaRhei, Ardea e Musei civici.

Informazioni

A Ferragosto l’ingresso è gratuito alle Gallerie d’Italia – Vicenza.

L’ingresso è sempre gratuito al Museo del Risorgimento e della Resistenza, alla mostra “Nereo Quagliato. Un dono per Vicenza”, in Basilica palladiana, nella sala Zavatteri, nella sala del refettorio della Basilica di Monte Berico dove è esposta la “Cena di san Gregorio Magno” di Paolo Veronese.

L’ultimo ingresso a tutti i musei è previsto 30 minuti prima della chiusura.

Programma concerti in Loggia del Capitaniato https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/321104

https://www.museicivicivicenza.it/it/

Biglietti e informazioni turistiche

Iat, Informazione accoglienza turistica, piazza Matteotti 12

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18

0444320854, iat@comune.vicenza.it

Infopoint e biglietteria in Basilica palladiana, aperta da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (chiuso il lunedì), 15 agosto aperto 0444222855

Per informazioni turistiche è aperto l’Infopoint Monte Berico domenica 14, 21, 28 agosto dalle 9 alle 13.

Vicenza, 8 agosto 2022