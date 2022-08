Ferragosto da “regina” per Sonia Galazzo

Sonia Galazzo (Anthea Vicenza Volley) vince la tappa del Tricolore di beach volley a Cordenons

Successo in coppia con Giada Benazzi per la veneziana, prossima palleggiatrice biancorossa nel roster che affronterà l’A2

Ferragosto da “regina” per Sonia Galazzo, palleggiatrice veneta che farà parte del prossimo roster di A2 dell’Anthea Vicenza Volley. Nello scorso week end, infatti, la giocatrice veneziana ha vinto la penultima tappa del campionato italiano assoluto “Perla nera” di beach volley, andata in scena a Cordenons (Pordenone).

Nel tabellone femminile, la Galazzo – che questa volta ha giocato in coppia con Giada Benazzi (poi eletta mvp) – è salita sul gradino più alto del podio, piegando in finale la coppia numero uno del ranking composta da Francesca Michieletto e Michela Longinotti e regolata con un doppio 21-18.

“E’ stato fantastico – le parole di Sonia Galazzo – togliersi questa grande soddisfazione. Per me, ripaga anche i tanti sacrifici dell’estate, visto che una volta a settimana in pausa pranzo mi allenavo a Cesena con Giada, viaggiando ogni volta.

Ovviamente, allenarsi e fare un torneo insieme sono due cose diverse. Giocare in coppia è stato un percorso di crescita, abbiamo disputato tre match sabato e altrettanti domenica.

Ringrazio Giada e il suo allenatore Alessandro Lucchi, che ci è sempre stato vicino e ha creduto in noi. Siamo riuscite a dare tutto, battendo nelle fasi salienti due coppie che fin qui erano esmpre andate a podio, come del resto anche Giada stessa”.

Vicenza, 16 agosto 2022

Nella foto (credit Centro Estate Viva), Sonia Galazzo (a destra) con Giada Benazzi vincitrici a Cordenons

