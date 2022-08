Fattore Famiglia, contributi regionali per i servizi della prima infanzia

Domande dei contributi regionali online dall’1 settembre al 15 ottobre

Dal primo settembre al 15 ottobre è possibile fare richiesta, tramite procedura online, del contributo regionale “Fattore Famiglia” per l’accesso agevolato ai servizi della prima infanzia.

L’avviso è stato pubblicato a cura dell’assessorato all’istruzione nel sito del Comune di Vicenza, capofila dell’Ambito territoriale sociale di Vicenza, composto da 37 amministrazioni, al quale la Regione ha stanziato 367.882 euro per l’erogazione del contributo.

Chi può fare domanda ai contributi regionali

Possono fare domanda le famiglie con minori che frequentano o abbiano frequentato a partire dall’1 settembre 2021 servizi per la fascia d’età 0-3 anni riconosciuti dalla Regione per almeno due mesi, anche non consecutivi, e con Isee non superiore a 20 mila euro. Il contributo va da un minimo di 200 ad un massimo di 600 euro.

Il voucher

Il voucher erogato è cumulabile con altre eventuali agevolazioni per gli stessi servizi ed è calcolato sul valore Isee del reddito rideterminato dopo l’applicazione del “Fattore Famiglia”, ovvero un indicatore che definisce in modo più preciso la situazione reddituale e patrimoniale considerando i molteplici aspetti del bisogno della famiglia (composizione del nucleo familiare, condizione lavorativa, invalidità e altro).

L’avviso pubblico, con i dettagli sulle caratteristiche del voucher, sui requisiti dei beneficiari e sulla procedura online per fare domanda, è disponibile nel sito del Comune di Vicenza:

(https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/322742).