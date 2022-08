Eventi dal 29 agosto al 5 settembre al Teatro Busnelli Dueville

“Busnelli Giardino Magico”, una rassegna tra le più frequentate della provincia (8500 gli ingressi stimati complessivi edizioni 2020-2021) con molteplici attività culturali, dal cinema all’aperto al teatro, dalla musica live agli incontri con l’autore, organizzata da 15 anni da Dedalofurioso società cooperativa, in collaborazione con il Comune di Dueville.

Programma eventi settimana 29 agosto-5 settembre rassegna culturale Busnelli Giardino Magico – Dueville (VI)

Lunedì 29 agosto ore 21

Cinema | Biglietti: 4€ -5€ Alcarràs Regia di C. Simon, drammatico, Spa, 120’, 2021

Nella campagna assolata della Catalogna, la famiglia. Solé vive e coltiva da decenni un vasto frutteto che gli era stato offerto dopo la guerra civile dai proprietari, i Pinyol. Un gesto d’onore a ricompensa di un aiuto cruciale, ma mai siglato con documenti ufficiali.

Martedì 30 agosto ore 19.30

Libro e teatro | Ingresso libero Presentazione di “Tutto l’amor/humor possibile”, nuovo libro di Antonio “PEO” Pegoraro Reading di poesie d’amore e scritti comici con siparietti cabarettistici proposti da Antonio “PEO”

Pegoraro e Carla Egle Cavaliere.

In caso di maltempo l'evento si svolge all'interno del Centro Arnaldi

Martedì 30 agosto ore 21

Cinema Cai | Selezione Trento Film Festival | Ingresso libero “This Mountain Life”

Regia di G. Baldwin, documentario, Can. 78’

Affascinanti e minacciose allo stesso tempo, le Coast Mountains del British Columbia ispirano da secoli artisti ed esploratori. La maggior parte di noi raramente si avventura in ambienti così selvaggi, come fanno invece Martina Halik e la madre Tania, tentando una traversata di 2300 km dal Canada verso l’Alaska.

Rassegna Cinema a cura del CAI – sezione Dueville.

Mercoledì 31 agosto ore 21

Cinema | Biglietti: 4€ – 5€ |

pizza+film+bibita 12€

“Elvis”

Regia di B. Luhrmann, drammatico, 159’, USA, 2022

Nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley.

Giovedì 1 settembre ore 19.30

Libri | Ingresso libero Presentazione del libro di Francesco Sattin “Pane e Oppi” echos edizioni

Tre ragazzetti trafugano un ritratto di donna a firma Ubaldo Oppi da una villa abbandonata e lo nascondono. Passati i tempi dell’ingenuità si dividono, spinti da caratteri diversi: Davide tumultuoso, Ciocco limaccioso, Remo navigabile…

Arricchito dal fornaio Lorenzo, dal vigile e faccendiere Gelindo, da Capitão Desdentado e dal vescovo truffaldino, il libro “Pane & Oppi” si rivela una trasversale storia di crescita che regala stupore verso l’arte e la dura arte del vivere.

Francesco Sattin è nato nel marzo 1972 a Vicenza e ha vissuto l’infanzia nel quartiere Ferrovieri degli anni Ottanta; oggi vive e lavora a Dueville. Nel 2018, spinto da cari amici, ha partecipato per la prima volta a un concorso di ingegno creativo locale, Fantastico2018, vinto col racconto Il candore della Marogna. Nel 2020 il suo esordio editoriale con la raccolta di racconti “Facce da tubo”. Con “Pane & Oppi” scrive il suo primo romanzo, che offre al giudizio dei lettori.

In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'interno dell'adiacente Centro Arnaldi

Giovedì 1 settembre ore 21

“Interpreti del silenzio”: cinema musicato dal vivo | Biglietti 4/5€ Ian Lawrence Mistrorigo musica dal vivo “Il monello”

Venerdì 2 settembre ore 21

Rassegna Teatro popolare “Radici” ed.estiva

| Biglietti 4/5€

“Director’s Cut” – Improvvisazione teatrale Compagnia teatrale CambiScena

In caso di maltempo, l'evento si svolgerà all'interno del Cinema Teatro Comunale Busnelli (via Dante, 30, a pochi passi dalla piazza di Dueville)

Dueville)

Sabato 3 settembre ore 21

Cinema | Biglietti: 4€/5€

“Top Gun: Maverick”

Regia di Joseph Kosinski, azione, USA, 132’, 2022

Domenica 4 settembre

Il Giardino dei Bambini – rassegna di attività

creative e letture per bambini dai 4 anni | Ingresso libero

Ore 17

Storie di acqua

Con Andrea Dellai e Beatrice Niero

ore 18

Laboratorio musicale e sonorizzazione di un racconto per bambini

con la musicoterapista Keti Pertegato, Daniela Pangrazi alla voce

narrante

Ingresso libero – iscrizione consigliata, solo con messaggio WhatsApp,

al numero 0444040716

In caso di maltempo l'evento si svolge all'interno del Centro Arnaldi

Domenica 4 settembre ore 20.30

Musica | Ingresso libero

Concerto degli insegnanti della Scuola di Musica Città di Dueville

(voce, sax, batteria, basso, percussioni)

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà all’interno del Cinema Teatro

Comunale Busnelli (via Dante, 30, a pochi passi dalla piazza di

Dueville)

Lunedì 5 settembre ore 21

Musica | Ingresso libero

Anteprima di Via Rossi Jazz Club & Co. 2022/23: “Inseguendo i cieli del

mondo”

A cura di ass.cult. Agorà onlus

“McNando Celtic Band” live

Miss Marty: violino, voce; Marco McNando: voce, violino, chitarre;

Stefano ‘Carlet’ Carlesso: chitarre, voce; Gigi Vecchione: bodhran

In caso di maltempo, l'evento si svolgerà all'interno del Cinema Teatro Comunale Busnelli (via Dante, 30, a pochi passi dalla piazza di Dueville).