Presentazione delle liste di +EUROPA per il Senato e la Camera in Veneto

Diritti civili e sociali di pari passo.

Ci batteremo per l’Europeismo, per il futuro dei giovani, per la sostenibilità ambientale nonchè per la crescita economica, il tutto in antitesi alle chiusure espresse dal sovranismo.

Candidati e attivisti di grande valore radicati sul territorio, pronti a non arretrare di fronte alla visione illiberale delle destre che avanzano.

La presenza di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova nelle liste in Veneto rappresenta un segnale forte alle attuali amministrazioni regionali e comunali ancora in mano alle destre, verso un decisivo cambiamento: società aperta vs società chiusa.

+Europa Veneto

Venezia, 22 agosto 2022