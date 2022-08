Esac Formazione: Open day corso per la qualifica di ASO

Il 6 settembre al Centro Formazione Esac, staff e docenti illustreranno il percorso formativo, che prenderà il via il 22 settembre e le ampie opportunità lavorative post qualifica

Per chi vuole intraprendere la professione di ASO, Assistente alla poltrona di Studio Odontoiatrico, Esac Formazione – Confcommercio Vicenza avvia un nuovo corso formativo per acquisire la qualifica rilasciata dalla Regione del Veneto e riconosciuta a livello nazionale.

Per avere le informazioni sulle modalità di partecipazione al corso e per scoprire le opportunità lavorative offerte dalla qualifica di ASO, è stato organizzato un Open day al Centro formazione ESAC di via Piazzon 40 a Creazzo (VI), martedì 6 settembre, con inizio alle ore 18.00.

Nel corso dell’evento, ad accesso libero, vi sarà la presentazione del programma del corso ASO che prenderà il via dal 22 settembre prossimo.

A parlare della didattica, così come delle reali possibilità di inserimento immediato nel mondo del lavoro una volta acquisita la qualifica professionale, ci sarà il Dott. Paolo Andriolo, medico odontoiatra, direttore scientifico del corso, nonché docente, e lo staff al completo del Centro Esac. Il corso ha una durata di 300 ore di teoria e 400 di tirocinio, distribuite tra il modulo base (dal 22 settembre al 18 novembre 2022) e il modulo professionalizzante (dal 2 febbraio al 31 marzo 2023), e assicura una formazione di altissimo livello e lo stage placement garantito.

La prossima edizione del corso sarà la quinta organizzata da Esac Formazione

e ad oggi il 99% degli allievi dei precedenti corsi che hanno ottenuto la qualifica di assistente alla poltrona, lavora stabilmente.

Per informazioni sull’Open day e sul corso ASO lo staff di Esac formazione è a disposizione al n 0444964300 o info@esacformazione.it