Esac Formazione: a settembre i corsi per imparare una professione

Imparare una professione per acquisire le competenze richieste dalle aziende, quindi per proporsi come dipendente, o immettersi nel mercato del lavoro come freelance autonomo.

Quest’esigenza è avvertita in particolare dai giovani in cerca di occupazione e da coloro che, per vari motivi, sono alla ricerca di una nuova posizione lavorativa.

Esac Formazione, che opera da diversi anni per favorire lo sviluppo professionale e umano delle figure più richieste dal comparto del commercio, del turismo e dei servizi, nel nuovo programma formativo che inizierà a settembre, offre una serie di proposte dedicate ai giovani diplomati e agli adulti di qualsiasi età che vogliono inseguire le proprie aspirazioni e interessi.

Si va dal percorso formativo per conseguire l’abilitazione regionale all’esercizio del ruolo di agente d’affari in mediazione settore immobiliare a quello per l’idoneità alla professione di agente e rappresentante di commercio, fino al corso per di formazione per l’abilitazione alla somministrazione e la vendita di prodotti alimentari (ex REC), che è rivolto a quanti intendono avviare o gestire attività nel settore pubblici esercizi (ristoranti, bar, pizzerie, alberghi con bar e ristoranti aperti al pubblico) o un’attività di commercio nel settore alimentare. Questi corsi saranno avviati il 19 settembre 2022 e si svolgeranno nella sede di Esac Formazione a Creazzo, in orario serale, dalle 19.00 alle 23.00, in modo da agevolare la frequenza anche di coloro che sono impegnati in altra occupazione. Per tutti, la garanzia di acquisire competenze e titoli che, una volta concluso il programma, saranno immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

Un altro interessante percorso formativo è quello per la qualifica professionale di ASO, assistente alla poltrona di studio odontoiatrico, finalizzato ad ottenere un titolo riconosciuto e spendibile a livello europeo per esercitare una delle professioni attualmente più ricercate dal mercato del lavoro. Infatti, il tasso di occupazione degli allievi frequentanti i precedenti corsi Aso di Esac Formazione è del 98%.

Il corso è strutturato in due moduli: formazione base, che comprende 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio (dal 22 al 18 novembre 2022); e formazione professionalizzante, che dedica alla teoria 150 ore, di cui 30 ore di esercitazioni, 300 ore al tirocinio (dal 2 febbraio al 31marzo 2023). La Direzione scientifica del corso è affidata al dr. Paolo Andriolo, direttore sanitario del Centro Andriolo di Creazzo, medico odontoiatra, specialista in protesi fissa e mobile, kinesiologia, gnatologia e chirurgia, mentre la didattica è svolta, oltre che dal dr. Andriolo, da un poll di medici e professionisti che vantano esperienza pluriennale nella docenza specifica al corso di ASO.

Se invece si hanno interesse, passione e ambizioni per le attività del settore del food, sempre da settembre, al Centro Esac Formazione di Creazzo (VI), inizieranno i percorsi formativi per la qualifica professionale EQF di cuoco, pasticcere, bartender, addetto al banco macelleria. In tutti i casi, la didattica consiste in una base teorica, una parte pratica di laboratorio e uno stage.

L’obiettivo che Esac si propone nell’organizzare una didattica che per metodologia e competenze è in sintonia con le richieste del mercato del lavoro, è quello di far acquisire ai partecipanti una professionalità immediatamente spendibile a livello occupazionale.

Imparare un lavoro, per poterlo eseguire con sicurezza e abilità rimane, infatti, un traguardo importante per la persona che investe su sé stessa, credendo nelle proprie capacità e aspirazioni, ma è anche un percorso da intraprendere come antidoto alla disoccupazione o alla precarietà di alcune mansioni, situazioni che al giorno d’oggi affliggono purtroppo molti giovani e anche meno giovani che, per varie ragioni, sono stati espulsi dal mondo del lavoro.

Per qualsiasi informazione in merito ai corsi abilitanti e a qualifica sono disponibili il sito: esacformazione.it o lo staff del Centro Formazione Esac allo 0444 964300 o info@esacformazione.it e universitadelgustovicenza.it (per i corsi in area food).