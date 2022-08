Enrico Letta Segretario Nazionale del PD è a Vicenza

Dopo il grande evento organizzato dal PD vicentino

per l’inizio della campagna di lunedì allo Spark di Torre di Quartesolo, martedì 30 continuano gli incontri con Letta e gli attori principali del territorio: aziende, lavoratori, cooperative, cittadini e i sindaci del territorio.

Letta alle 9.00

sarà ad Arzignano con il distretto della concia per un confronto su PNRR per la transizione green nella produzione della pelle.

Alle 10.30

incontrerà a Valdagno varie realtà partendo dal mercato per incontrare i cittadini, si dirigerà poi al giardino dell’IPAB Villa Serena assieme anche a RSA Fondazione Marzotto per discutere delle difficoltà legate alle case di riposo e alla carenza di personale e concluderà nella sede dell’ITS fashion sustainability manager per approntare i temi su formazione post diploma.

Alle 12.00

visita alla Crocco Spa azienda leader nella produzione degli imballaggi flessibili con forte ricerca di nuovi materiali sostenibili con tema sui così energetici e transizione ecologica, successivamente visiterà Recoaro fresco borgo assegnatario in Veneto del bando Borghi.

Alle 16

sarà in visita, a Pedemonte, all’azienda AGR Forge piccola startup siderurgica della vallata con 25 dipendenti e fatturato in crescita ma che risente del forte aumento delle bollette.

Alle 17.15 sarà a Zugliano insieme al sindaco Sandro Maculan

che illustrerà il progetto della scuola che verrà demolita e ricostruita con fondi del PNRR e poi si sposterà a Lugo nella storica Villa Godi Malinverni (Palladio) patrimonio Unesco che ha partecipato e vinto il bando “giardini storici”.

Ma la caduta del Governo ha fatto sì di ritrovarsi in difficoltà non avendo più risposte su come i lavori legati al bando dovremmo procedere.

“Si parlerà di aiuti alle aziende energivore e le opportunità del PNRR per i vari settori produttivi, per i comuni e le cooperative sociali.

Vogliamo dimostrare ai vicentini che metteremo sul campo tutte le nostre forze e le migliori competenze del nostro segretario nazionale e dei nostri candidati, per rappresentare al meglio il nostro territorio che da tempo è disilluso dalle promesse leghiste riguardo al federalismo, agli aiuti alle aziende e al taglio del cuneo fiscale.”

Il Segretario Provinciale del Partito Democratico, Davide Giacomin, prosegue dicendo che

“l’ascolto del territorio e la vicinanza alla popolazione da parte del PD non si fermerà in campagna elettorale: da mesi stiamo portando avanti questa idea e continueremo a farlo perché siamo convinti che la politica debba riavvicinarsi ai cittadini.”

Partito Democratico Vicenza

via dell’Oreficeria 32

Vicenza, VI 36100

ITALY

e-mail: segreteria@pdvi.it

web: www.pdvi.it