Elezioni: Sbrollini (IV)

Meloni non strumetalizzi sport

“Fa piacere che la leader di FdI, Giorgia Meloni, riconosca l’importanza delle proposte di legge sullo sport che Italia Viva ha già depositato in parlamento a garanzia del diritto al futuro dei nostri giovani.

Siamo stati il primo partito

ad aver organizzato gli stati generali dello Sport, presentando a tutto il settore i risultati di tanti anni di lavoro in Parlamento dopo aver costruito una rete nazionale di confronto, di presidio, di energie sui territori.

Noi siamo per lo sport a scuola riconosciuto come materia curriculare, per l’assunzione di laureati in Scienze motorie nelle scuole, per la riforma del lavoro sportivo, per lo Sport come farmaco prescritto in ricetta medica, per le detrazioni fiscali per famiglie e singoli per le attività sportive, credito di imposta per gli imprenditori che investono nello sport.

Sia più coraggiosa Fratelli d’Italia, alcune delle nostre proposte di legge come professionismo femminile e assunzione docenti laureati in scienze motorie sono già state approvate altre sono depositate in Parlamento.

Basterebbe lavorare insieme

per approvare quelle ancora non divenute legge senza dover per forza strumentalizzare questo tema per la campagna elettorale”.

Lo dichiara Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile Sport di Italia Viva.