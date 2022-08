Elezioni, Sbrollini (Iv): noi centro riformista

“Siamo pronti per una campagna elettorale basata su contenuti e su temi che il prossimo Governo dovrà affrontare.

C’è chi basa la campagna elettorale su slogan e su poltrone!

Noi andiamo avanti preoccupati per la crisi economica, per la crisi ambientale, per le tensioni internazionali che stanno scoppiando e spiegheremo come affrontarle, a testa alta e coerenti per l’unico centro riformista e moderato”.

Lo dichiara Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile Cultura e Sport di ITALIA VIVA.

Comunicato stampa

2 agosto 2022

danielasbrollini.it