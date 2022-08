Elezioni: è decisivo ribaltare la politica di Draghi

Succede una cosa strana con la democrazia: tutti sembrano aspirarvi, ma nessuno ci crede più.

Basta consultare le statistiche internazionali per constatare che sempre più gente dichiara di essere a favore di questa forma di governo.

Il World Values Survey [ https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp ], un programma di ricerca internazionale su vasta scala, ha intervistato negli ultimi anni più di 73.000 persone, in 57 paesi diversi, per un totale che rappresenta quasi l’85% della popolazione mondiale.

Alla domanda se la democrazia sia un buon metodo

per governare il loro paese, non meno del 91,6% delle persone interrogate ha risposto affermativamente. La percentuale della popolazione mondiale favorevole al concetto di democrazia non è mai stata così elevata come ai giorni nostri.

Tuttavia gli italiani che credono poco alla loro democrazia, probabilmente hanno solide ragioni:

«Tra i paesi dell’Europa Occidentale l’Italia aveva uno dei legami più forti con la Russia. La missione di Draghi è stata quella di rompere questo schema, riposizionando l’Italia nei confronti della Russia»; lo scrive il New York Times.

Draghi ha non solo trasformato l’Italia in paese belligerante contro la Russia, inviando armi e istruttori alle forze ucraine, ma ha promosso le sanzioni contro la Banca centrale russa e l’ammissione dell’Ucraina nella UE. Per questi e altri “meriti” l’autorevole rivista USA Fortune include Mario Draghi tra “i 50 più grandi leader del mondo”.

I risultati della “missione” che Draghi ha compiuto

con la totale complicità del Parlamento fanno sprofondare l’Italia in una crisi senza precedenti: mentre il prezzo del gas (in seguito alle politiche anti-russe) è salito da 15 a 200 euro al megawattora, l’Italia ha accumulato un livello tale di passività che – scrive la rivista statunitense Fortune – «il costo del prestito per l’Italia è diventato proibitivo, salendo a livelli insostenibili».

La crisi italiana è analoga a quella in cui sprofondò la Grecia.

Intanto in Ucraina c’è una corsa al denaro sporco ancora in corso, e negli ultimi mesi ha preso velocità a causa della fornitura corrotta di armi e sostegno finanziario dell’Occidente al governo ucraino.

Ansiosi di trarre profitto da queste consegne, gli Stati Uniti, evidentemente deliberatamente, stanno sprecando i fondi destinati alle forze armate ucraine e chiudendo un occhio sulla scomparsa di armi, munizioni e materiale militare.

La stessa cosa è accaduta in Iraq e in Afghanistan, ma gli Stati Uniti non hanno fatto alcuno sforzo per cambiare i loro sistemi di “supporto militare”, poiché alcuni gruppi hanno un chiaro interesse finanziario nella situazione attuale.

In questo contesto,

vale la pena ricordare che, secondo le stime degli addetti ai lavori, gli Stati Uniti hanno “investito” circa 2,5 trilioni (1 trilione equivale un miliardo di miliardi) di dollari in Afghanistan, di cui 80 miliardi di dollari sono stati spesi per le armi. Tuttavia, secondo molti esperti, la maggior parte di questo denaro è stato sprecato, con solo il 10-15% che ha raggiunto la destinazione prevista.

I produttori di armi occidentali, che stanno guadagnando miliardi di dollari in questa nuova corsa all’oro, si stanno affrettando a incassare il boom delle vendite causato dall’operazione speciale della Russia in Ucraina. Secondo gli esperti citati in un recente

Gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali

https://web.archive.org/web/20220504054636/https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-war-weapons-arms-russia-b2061662.html ] articolo del quotidiano britannico, la guerra in Ucraina rischia di tradursi in un’Europa sempre più militarizzata.

hanno già fornito all’Ucraina grandi quantità di finanziamenti per l’acquisto di nuove armi. Negli ultimi sei mesi le azioni del produttore aerospaziale Raytheon Technologies e di altre società di difesa sono aumentate di valore.

Queste compagnie hanno rappresentanti che siedono alle riunioni segrete del Pentagono per tenersi al passo con il potenziale profitto da ottenere dall’Ucraina con la determinazione del presidente Volodymir Zelenskyy a ottenere più armi per la lotta contro la Russia.

Molti dei partecipanti agli schemi corrotti per fornire armi all’Ucraina stanno anche vedendo un aumento del loro patrimonio netto. Ad esempio, l’ex deputato della ‘Consiglio Supremo dell’Ucraina’: Ilya Kiva, ha recentemente pubblicato un articolo sui profitti di Zelenskyy [https://web.archive.org/web/20220429092229/https://t.me/The_Kyva/1802

“Sui conti del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in Costa Rica nella banca Dresdner Bank Lateinamerika ha accumulato poco più di $ 1,2 miliardi per due anni e mezzo di governo del paese.‎”…] e molti dei suoi associati ucraini stanno guadagnando dalla situazione attuale.

Si sostiene che il presidente ucraino, che aveva appena un centesimo a suo nome quando è stato eletto due anni fa, ora ha una fortuna come su indicato e possiede una villa a Miami.

L’operazione militare speciale della Russia in Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha cambiato radicalmente la mappa politica globale come nessun altro conflitto militare nel

21° secolo. Ha fatto sì che tutte le potenze mondiali ridefinissero il loro atteggiamento nei confronti di Mosca come uno dei principali poli militari, politici e di potere del mondo di oggi.

Le nazioni occidentali che si sono apertamente concentrate sulla distruzione della Russia, non solo sull’indebolimento dei leader russi, hanno approfittato di questa situazione e hanno usato la loro superiorità globale nel dominio dei media per demonizzare Mosca e la sua leadership.

Speravano che una pressione informativa senza precedenti

avrebbe permesso agli Stati Uniti e ai loro satelliti di isolare rapidamente la Russia nell’arena internazionale, il resto sarebbe stato presumibilmente finito dalle sanzioni imposte che sono davvero senza precedenti nella storia dell’umanità.

Ciò nonostante non tutti i paesi hanno creduto alla protesta isterica sugli “aggressori russi” che “hanno violato tutte le norme immaginabili del diritto internazionale”. Gli Stati africani sono tra coloro che non credono alle nazioni occidentali, poiché rappresentano quasi il 50% di coloro che si rifiutavano di incolpare di tutto la Russia e la sua leadership.

Per comprenderne la disposizione, basta guardare i risultati delle votazioni durante l’11a sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (GA) dedicata all’adozione di tre risoluzioni anti-russe (3 marzo 2022 – “Aggressione contro l’Ucraina”. 24 marzo – “Conseguenze umanitarie dell’aggressione contro l’Ucraina”. 7 aprile – “Sospensione dei diritti della Federazione Russa associati alla sua appartenenza al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite”).

Per quanto riguarda la prima risoluzione,

su 55 paesi che non hanno votato positivamente, 26 sono paesi africani. Solo un paese ha votato contro – l’Eritrea. 17 Stati africani si sono astenuti dal voto e 8 Stati semplicemente non hanno partecipato al voto. Ma ci sono stati anche paesi che hanno sostenuto la condanna della Russia.

L’Occidente è riuscito a raccogliere il sostegno di 28 di questi paesi, di cui solo Egitto, Nigeria e Kenya possono essere considerati influenti. Solo Ghana, Kenya, Costa d’Avorio e Nigeria hanno condannato le azioni della Russia nelle loro dichiarazioni ufficiali che sono seguite durante o dopo il voto.

La richiesta di un rapido cessate il fuoco è stata inclusa in una dichiarazione congiunta rilasciata da Macky Sall, presidente del Senegal, e Moussa Faki Mahamat, presidente della Commissione dell’Unione africana (AUC).

Il politologo Valery Kulikov, nella rivista online New Eastern Outlook, rincara la dose:

«Alla luce della situazione sopra descritta, molti sia negli Stati Uniti che all’estero chiedono indagini sugli schemi corrotti utilizzati dall’attuale establishment militare e politico e sulle sue attività in Ucraina.

Ad esempio, Tucker Carlson, conduttore di Fox News, ha criticato la decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di inviare tutta l’assistenza possibile in Ucraina e ha insistito sulla necessità di effettuare audit dei conti bancari detenuti dal presidente Zelenskyy, tra gli altri.

Ha anche accusato la Casa Bianca di stampare denaro da inviare a Kiev in un momento in cui gli Stati Uniti sono alle prese con la più alta inflazione degli ultimi anni.

Secondo i rapporti, il regime di Kiev ha ricevuto più di un miliardo di dollari nell’arco di una settimana!»

Quindi, se le “forze della democrazia” negli Stati Uniti sono fedeli alle loro promesse, allora nel prossimo futuro possiamo tutti aspettarci di vedere alcune rivelazioni drammatiche riguardanti la famiglia Biden, i loro amici in patria e in Ucraina e alti funzionari dell’UE.

Non bastasse, Brian Berletic (ricercatore e scrittore di geopolitica con sede a Bangkok, il 7.09.2021 scrive per la rivista online New Eastern Outlook) sui piani di guerra degli Stati Uniti contro la Cina che stanno prendendo forma

Si ricollega a un documento del 2016 della RAND Corporation intitolato “Guerra con la Cina: pensare attraverso l’impensabile” commissionato dall’Ufficio del Sottosegretario dell’Esercito e realizzato dal Programma strategia, dottrina del Rand Arroyo Center.

Il rapporto rileva che il RAND Arroyo Center

fa parte della RAND Corporation ed è un centro di ricerca e sviluppo finanziato a livello federale e sponsorizzato dall’esercito degli Stati Uniti. Rileva in particolare l’impatto sul commercio cinese che un conflitto convenzionale limitato all’Asia orientale avrebbe. Il rapporto rileva:

«… mentre gli Stati Uniti hanno sensori sofisticati per distinguere gli obiettivi militari da quelli non militari, durante la guerra si concentreranno sulla ricerca e il monitoraggio dei primi; inoltre, l’ISR cinese è meno sofisticato e discriminante, soprattutto a distanza.

Ciò suggerisce uno spazio aereo e marittimo molto pericolosi, che forse vanno dal Mar Giallo al Mar Cinese Meridionale.

Supponendo che le imprese commerciali non cinesi preferiscano perdere entrate rispetto alle navi o agli aerei, gli Stati Uniti non avrebbero bisogno di usare la forza per fermare il commercio da e verso la Cina. La Cina perderebbe una notevole quantità di commercio che sarebbe necessaria per transitare nella zona di guerra. Gli Stati Uniti che minacciano espressamente la navigazione commerciale sarebbero provocatori, pericolosi e in gran parte inutili.

Quindi non poniamo alcun blocco degli Stati Uniti, in quanto tale.»

A pagina 67 del documento PDF, la RAND include una rappresentazione grafica delle perdite di PIL previste dalla Cina rispetto agli Stati Uniti, dando un motivo convincente per gli Stati Uniti per condurre una guerra nella quale sanno che subiranno pesanti perdite militari in mezzo, ma emergeranno economicamente più forti di una Cina che altrimenti, salvo un tale conflitto, supererà gli Stati Uniti in questa finestra di opportunità.

In tal modo Washington,

sta tentando di creare le condizioni in cui le previsioni RAND della devastazione economica della Cina a seguito di un conflitto convenzionale confinato in Asia orientale possano essere trasformate in realtà.

Per quanto concerne la preoccupazione del Pentagono riguardo all’ipotesi che gli americani possano conquistare la Cina senza l’uso di armi nucleari, se tali armi vengono impiegate, “la metastrategia del governo degli Stati Uniti “Nuclear Primacy” dice che ci sono livelli “accettabili” di distruzione dell’America in una guerra nucleare contro la Russia e/o la Cina, purché l’America “ne esca vincitrice” a livello globale”.

La dottrina del Pentagono non dice quante città americane e quanti milioni di americani rientrano nei “livelli accettabili di distruzione”. Ma è sufficiente a dimostrare che gli americani sono considerati dai loro governanti come carne da macello.

Un altro segnale preoccupante proviene dal Pentagono

che ha ristrutturato un intero ramo delle forze armate statunitensi. Il Corpo dei Marines per combattere specificamente una singola nazione (Cina), in una regione molto specifica (Asia orientale), con tattiche molto specifiche (chiusura degli stretti utilizzati per la navigazione commerciale).

Lo si rileva da un articolo di Defense News del 2020 intitolato “Ecco il piano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti per affondare le navi cinesi con lanciamissili droni”

«Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti sta entrando nel business dell’eliminazione di navi, e un nuovo progetto in fase di sviluppo mira a trasformare in realtà i loro sogni della Marina sull’Esercito Di Liberazione del Popolo.»

L’articolo ha anche notato:

«Il capo del settore sviluppo del Corpo dei Marines, il tenente generale Eric Smith, ha detto ai giornalisti l’anno scorso durante la Expeditionary Warfare Conference che i Marines vogliono combattere su un terreno di loro scelta e poi manovrare prima che le forze possano concentrarsi contro di loro.

Sono mobili e piccoli, non stanno cercando di afferrare un pezzo di terra e sedersi su di esso», ha detto Smith delle sue unità Marines.

«Non sto cercando di bloccare uno stretto in modo permanente. Sto cercando di manovrare. Il concetto tedesco è ‘Schwerpunkt’, ovvero si sta applicando la quantità appropriata di pressione e forza nel momento e nel luogo di nostra scelta per ottenere il massimo effetto.»

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti

ha già dismesso tutti i suoi principali carri armati anfibi come parte di questa ristrutturazione che ha richiesto meno di un anno

a significare l’urgenza dei preparativi statunitensi.

Gli Stati Uniti porterebbero le loro navi in stretti commerciali affollati e creerebbero un ambiente che paralizzerebbe il commercio tra la Cina e il resto del mondo ottenendo così un pesante impatto sull’economia cinese.

Ciò premesso, come non vedere in quest’ottica la “provocatoria” visita del 2 agosto 2022, della Presidente della Camera USA: Nancy Pelosi a Taiwan, nonostante Pechino abbia espresso attivamente e passivamente la propria contrarietà a tale viaggio. Una mossa che ha intensificato le tensioni tra Pechino e Washington.

Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti d’America

aveva messo piede a Taiwan negli ultimi 25 anni. L’incremento della tensione tra Cina ed Usa ha avuto ripercussioni anche sui mercati con le borse asiatiche tutte in deciso calo. L’indice Composite di Shanghai cede il 2,26% mentre quello di Shenzhen arretra di quasi il 3%. La borsa di Taiwan scende del 2%, quella di Hong Kong del 2,6%. Tokyo a meno 1,4%. Mosca accusa: “Mossa provocatoria”

La Cina ha immediatamente condannato la visita di Pelosi, promettendo che “coloro che giocano con il fuoco periranno a causa di esso“, e ha annunciato nuove esercitazioni militari intorno a Taiwan. La visita rappresenta una “grave violazione” che “viola seriamente la sovranità e l’integrità territoriale della Cina“, ha detto il ministero degli Esteri cinese in una dichiarazione martedì 2 agosto dopo il suo arrivo della Pelosi a Taipei.

Le autorità cinesi,

il 1° agosto, in occasione della commemorazione del 95° anniversario della fondazione dell’Esercito popolare di liberazione, hanno avviato esercitazioni militari che hanno ripetutamente eseguito mosse tattiche basate sul raggiungimento della linea di divisione sita nello stretto di Formosa (o stretto di Taiwan), per fare poi ritorno alle posizioni di partenza.

Parallelamente quattro navi da guerra statunitensi erano state posizionate al largo di Taiwan, come riferiscono fonti del Pentagono a Fox news. Mentre nel Mar delle Filippine stazionavano la portaerei USS Ronald Reagan, assieme all’incrociatore missilistico USS Antietam e al cacciatorpediniere USS Higgins. Insomma, c’erano tutte le premesse per l’inizio della terza guerra mondiale?

Tornando al paese di Arlecchino e Pulcinella, se Dragi, come osservato, è uno strumento di potere del gotha finanziario che, attraverso la politica delle “porte girevoli”, piazza i suoi uomini in cariche istituzionali chiave; con un Ministro degli esteri inadeguato come Luigi Di Maio, e una stampa mainstream che su queste tematiche poco informa; la crisi italiana della democrazia è analoga a quella in cui sprofondò la Grecia, perdendo con il “pacchetto di salvataggio” dell’UE ciò che restava del patrimonio pubblico.

La situazione è aggravata dalla svalutazione dell’euro nei confronti del dollaro, che accresce il costo delle importazioni.

È quindi decisivo ribaltare la politica che Draghi ha perseguito e di chi alle prossime elezioni del 25 settembre chiede il voto per proseguirla.

Enzo Trentin