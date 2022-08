Due arresti eseguiti dai Carabinieri di Rosà e Marostica

Nella serata di ieri 05 agosto 2022, a Rosà (VI) i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto EL GHOUIYAL Aziz 29enne di Rosà, su ordine di espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vicenza, in seguito alla condanna alla pena definitiva di mesi otto di reclusione oltre al pagamento della pena pecuniaria di euro 200,00.

Il delitto di rapina risale all’anno 2013 a Bassano del Grappa, in Prato Santa Caterina, quando l’uomo, mediante violenza, si impossessava del cellulare di una ragazza minorenne che poi aveva denunciato il fatto.

Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato accompagnato presso la propria abitazione per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.

Mentre, nella nottata di oggi 06 agosto 2022 ad Asiago (VI), i Carabinieri della Stazione di Marostica (VI), unitamente ai colleghi del NOR-Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa e della Stazione Carabinieri di Canove (VI), hanno tratto in arresto MARTELLA Andrea, 46enne di Cassola, di fatto domiciliato in Germania, in ottemperanza al decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vicenza.

L’ uomo, rintracciato in centro ad Asiago, è stato associato alla Casa Circondariale di Vicenza, dove dovrà espiare la pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria di euro 600,00 per la violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessa dal marzo 2015 ad oggi in danno dell’ex coniuge.

* “Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alle vicende sopra richiamate sarà definitivamente accertata soloove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”.