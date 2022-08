DL Trasporti On. Caretta (FdI)

Governo renda disponibili risorse tratta ferroviaria Vicenza-Schio

“L’elettrificazione della tratta ferroviaria Vicenza-Schio

è un’opera che il territorio attende da tempo, e che il MIMS ha anche inserito nella propria programmazione infrastrutturale, ma necessita di 75 milioni di euro di cui, ad oggi, non vi è traccia.

Accogliendo il mio ordine del giorno il Governo impegna i dicasteri interessati alla realizzazione dell’opera, a stanziare quanto prima le risorse necessarie.

Potenziare il collegamento Vicenza-Schio-Thiene

significa creare una metropolitana di superficie a favore di turisti e pendolari, innestando una dorsale infrastrutturale verso l’alta velocità Verona-Vicenza-Padova.

Con la fiducia degli italiani il prossimo 25 settembre finalmente potremo dare un seguito pienamente operativo a questo impegno.”

Lo dichiara in una nota l’On. Maria Cristina Caretta, deputata vicentina e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura a Montecitorio