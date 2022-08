Curling: gran vittoria dell’Italia maschile

Euro Super Series di Stirling – Dopo il bel percorso al Torneo Baden Masters, concluso ai quarti di finale dopo quattro vittorie consecutive nel girone, la Nazionale italiana di curling fa centro alla seconda uscita stagionale e si impone nelle Euro Super Series di Stirling, in Scozia.

Per la squadra azzurra guidata dal Direttore Tecnico Claudio Pescia

e composta da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Oro), un’affermazione che dà grandissima fiducia e che conferma quanto di buono messo in mostra già nella seconda parte della scorsa stagione con la medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali di Las Vegas.

Percorso netto per gli azzurri capaci di guadagnarsi l’accesso ai playoff dopo una prima fase secondo il format del triple k.o.: primo successo per 6-1 contro gli scozzesi del Team Strawhorn in un match indirizzato sin dal primo end con il parziale di 3-0 poi ben gestito, quindi un’altra bella affermazione per 9-2 contro gli scozzesi del Team Waddell, infine la vittoria per 6-5 all’extra end contro gli americani del Team Shuster.

Altri tre successi hanno regalato la vittoria della competizione

alla squadra tricolore con Retornaz e compagni abili a regolare gli scozzesi del Team Craik ai quarti per 6-4, quindi a imporsi sul Team Bryce 6-2 fino a conquistare, nell’atto conclusivo, la vittoria sugli americani dello skip Dropkin per 9-3.

“La squadra si è sentitta sin da subito a suo agio in pista, con il ghiaccio piuttosto aggresivo come girata ma anche veloce. Abbiamo affrontanto ogni partita con grinta e determinazione e questo ci ha permesso di avere la meglio sugli avversari in termini di precisione – le parole del Direttore Tecnico azzurro Claudio Pescia -.

Sono contento della crescita anche in termini di communicazione sul ghiaccio, specialmente nell’inserimento dell’ultimo elemento del team, Mattia Giovanella. Siccome siamo ancora all’inizio della stagione abbiamo optato per una tattica offensiva così da abituarci alle partite con le squadre ancora più forti che incontreremo nel prosieguo della stagione“.

Testa ora già al torneo di Adelboden, in Svizzera, tappa del World Curling Tour di inizio settembre a cui prenderà parte anche la formazione tricolore del Team Ribotta.