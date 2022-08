Cornedo: interventi su luoghi simbolo

In questi giorni iniziano i lavori di restauro e consolidamento della statuaria del Parco di Villa Pretto Cassanello, dell’antica fontana di piazza Aldo Moro e del portico di Villa Trissino.

“Sono tre interventi importanti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo – perché riguardano tre luoghi simbolo della nostra comunità e rappresentano beni che nel tempo hanno accumulato fragilità sulle quali è ora necessario intervenire.

Per quanto riguarda le statue del parco di Villa Pretto Cassanello, faremo un intervento di pulizia, consolidamento e impermeabilizzazione agli eventi atmosferici.

Per quanto riguarda la fontana interverremo con la pulizia e la sistemazione degli scarichi che nel tempo si sono occlusi e spesso danno problemi di sversamento d’acqua che nel periodo invernale diventa pericolosa a causa della formazione di ghiaccio.

Infine il portico di Villa Trissino, dove la pietra di Vicenza si sta sgretolando. Interverremo per pulirla e consolidarla, rendendola più resistente alle intemperie.

Abbiamo investito complessivamente 65 mila euro per i tre interventi. Una cifra importante, ma necessaria per salvare questi elementi simbolici della città”.

“In questi luoghi siamo cresciuti. Io stesso ho sempre considerato la fontana come punto di riconoscimento più dello stemma del Comune. Abbiamo giocato in questo parco.

Abbiamo il dovere di sistemare questi beni della storia e della memoria, per noi ma anche per le generazioni future, che possano consegnare a loro lo stesso piacere, come passeggiare nel parco, leggere un libro a Villa Trissino o semplicemente guardare gli zampilli della nostra fontana”

7 agosto 2022