Controlli interforze del 3 agosto a Vicenza

Polizia Interforze: controlli Straordinari del Territorio, Comune di Vicenza

Disposti dal Questore:

4 Fogli di Via Obbligatori

3 AVVISI ORALI

Nella serata di ieri sono state effettuate operazioni straordinarie di Polizia interforze, concordate in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica e disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, che hanno riguardato il territorio del Capoluogo.

Le attività di Polizia interforze si sono protratte sino a notte inoltrata, ed hanno interessato, in particolare, alcune aree urbane spesso teatro di specifici episodi criminali di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano, sia nel Centro storico che in specifici quartieri periferici della Città. In particolare, sono state controllate le zone di Campo Marzio, Corso San Felice e Fortunato, e zone limitrofe.

Alle attività operative – coordinate dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – hanno concorso circa 30 donne e uomini della Questura di Vicenza, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Vicenza e del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato.

Tutte le attività sono state integrate da Posti di Controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio cittadino. Il dispositivo di sicurezza ha inoltre effettuato verifiche, estese agli avventori, presso alcuni Esercizi Pubblici.

Complessivamente, nel corso della operazione di Polizia sono state identificate 121 persone, di cui 49 stranieri e 29 con precedenti Penali e/o di Polizia; sono inoltre stati controllati 32 veicoli e 5 Esercizi pubblici.

Al termine delle attività operative, il Questore ha quindi adottato i seguenti Provvedimenti:

4 Fogli di Via Obbligatori ,

con obbligo di rientro nei rispettivi Comuni di residenza, a carico di altrettanti individui gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti, come detto, in Comuni diversi e senza alcun titolo per permanere nel territorio del Comune di Vicenza;

3 Avvisi Orali

(Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle Leggi Antimafia) nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio, contro la persona ovvero inerenti agli stupefacenti, i quali denotano una spiccata pericolosità sociale.

“Nelle ultime settimane, così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati ulteriormente incrementati i controlli nei Parchi pubblici e nelle aree all’aperto ove i cittadini ci hanno segnalato situazioni di criticità – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori al termine dell’operazione –.

Il monitoraggio sistematico dei vari contesti urbani è di fondamentale importanza per prevenire e combattere i fenomeni devianti e le manifestazioni delinquenziali.

Le Operazioni di Polizia effettuate ieri sera fanno parte di questa costante attività di intervento in fase preventiva, che rende concreta la percezione di sicurezza ed assicura una tranquilla e pacifica forma di convivenza civile”.