Controlli delle “Volanti” della Questura

2 espulsioni dal territorio nazionale con trasferimento immediato al C.P.R. di Milano

Verso le ore 07.55 del 19.08.2022,

due giovani italiani contattavano il la linea di emergenza 113 della Questura, chiedendo l’intervento di una Volante della Polizia di Stato in Via Btg. Val Leogra di Vicenza, presso un fabbricato in disuso, dove il sistema di geolocalizzazione, segnalava la presenza di telefoni cellulari di loro proprietà, in precedenza asportatigli da ignoti.

In particolare, all’arrivo degli Agenti, i due giovani spiegavano di avere subito il furto del portafogli durante la serata precedente, mentre si trovavano ai tavolini esterni di un locale del centro di Vicenza, da parte di un soggetto di probabile origine africana, del quale fornivano la descrizione.

Durante la fuga, il malvivente tratteneva con se’ i telefoni cellulari e le carte di credito dei due giovani, spargendo sul marciapiede i portafogli e gli altri effetti personali.

Pertanto, gli Agenti effettuavano un accesso all’interno del predetto stabile in disuso, nel quale rintracciavano due giovani di origine centro africana che dormivano su giacigli di fortuna, sotto ad uno di questi venivano rinvenuti proprio i cellulari e le carte di credito che venivano così restituiti ai legittimi proprietari.

Gli stranieri – C.T. del 1990 originario del Gambia, con precedenti di Polizia per spaccio di stupefacenti e J.E. del 1994 originario del Gambia, con precedenti di Polizia per detenzione di stupefacenti, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, invasione di terreni ed edifici.

Risultando irregolari sul Territorio Nazionale , venivano accompagnati dapprima in Questura per gli accertamenti sull’identità e successivamente immediatamente accompagnati dagli Operatori della Questura presso il C.P.R. di Milano, da dove saranno a breve rimpatriati nel loro Paese di origine e così espulsi dall’Italia.

Sempre nel corso della giornata di ieri, verso le ore 05.10,

in Vicenza, Via Rattazzi, la Volante della Polizia di Stato eseguiva un controllo ad un veicolo a bordo del quale si trovavano una donna italiana 50enne ed un senegalese di 31 anni (in regola con il soggiorno).

Durante il controllo, lo straniero risultava in possesso di gr.0,233 di sostanza stupefacente tipo eroina e gr.18,862 di sostanza stupefacente tipo marijuana, per cui veniva indagato in stato di libertà per rispondere del reato di detenzione illecita di stupefacenti.

La donna, invece, risultando in possesso di gr. 0,123 di sostanza stupefacente del tipo eroina detenuta per uso personale, veniva sanzionata ai sensi dell’art.75 D.P.R. 309/90, e la sostanza sequestrata, inoltre, risultando intestataria dell’auto, gli veniva ritirata la patente di guida.

Si rappresenta che la misura è stata adottata nella fase dell’indagine preliminare e che per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza dell’indagato in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

QUESTURA DI VICENZA – COMUNICATO STAMPA del 20 agosto 2022