Contra’ XX Settembre e Porta Padova: lavori tra l’8 e il 9 agosto

Per consentire la prosecuzione dei lavori di asfaltatura, da lunedì 8 a martedì 9 agosto sarà istituito il divieto di transito in contra’ XX Settembre e contra’ Porta Padova.

Le linee del trasporto pubblico locale saranno temporaneamente deviate. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Svt.

La sosta sarà momentaneamente sospesa, garantendo comunque l’accesso ai residenti e alle attività commerciali compatibilmente con le esigenze di sicurezza legata all’esecuzione delle opere.

Mercoledì 10 agosto contra’ XX Settembre e contra’ Porta Padova saranno riaperte alla circolazione ordinaria.

Per quanto riguarda i cantieri estivi, lunedì 8 agosto sarà completata la segnaletica in contra’ Pedemuro San Biagio, che sarà riaperta al transito degli autobus da martedì 9.

Nella settimana precedente Ferragosto saranno attivi i cantieri in contra’ San Marco e San Francesco in diurna, e quello di strada Marosticana in notturna.

Per informazioni sulla situazione viabilistica in città è sempre disponibile il portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.