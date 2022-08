Comune di Castelgomberto: nuovo look per il municipio

Iniziata la fase preliminare per il progetto di sistemazione della facciata e degli infissi del Municipio di Castelgomberto.

Un progetto che verrà realizzato con un investimento di 190 mila euro da parte del Comune e grazie ad un contributo governativo di 70 mila euro volto al risparmio energetico.

Il sindaco Dorantani

“Si tratta di un importante progetto – spiega il sindaco Davide Dorantani – che già da tempo i cittadini chiedevano viste le condizioni del Municipio. Un edificio che nel tempo ha subito le intemperie e presenta la facciata ed altri elementi molto ammalorati. In questo modo ripristiniamo il decoro della piazza, con un occhio al risparmio energetico, poiché abbiamo problemi di infiltrazioni e di dispersione del calore, considerando la vetustà degli infissi. Il restauro del Municipio sarà non solo un modo per abbellire, ma anche risparmiare e ridare dignità a quella che è la casa dei cittadini”.

Dopo il progetto preliminare, se l’iter verrà rispettato, i lavori potrebbero iniziare in autunno inoltrato. L’importo dell’intervento è di 260 mila euro: 190 mila a carico del Comune di Castelgomberto e 70 mila ottenuti grazie ad un contributo governativo volto al risparmio energetico negli edifici pubblici.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Martina Danese

“Come diceva il sindaco – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Martina Danese – è un intervento non solo estetico ma anche strutturale poiché procederemo alla sostituzione di tutti i serramenti, installandone di nuovi, di ultima generazione e ad alta efficienza. Verranno anche sostituiti tutti i balconi rivolti verso la piazza, verso via Vicenza e verso il lato interno. Chiunque venga in Municipio può verificare il loro attuale stato.

Vi sarà un intervento di risanamento della facciata che non solo è rovinata, ma presenta delle muffe ed ha necessità di essere conservata in modo duraturo e sicuro per gli utenti. Vorrei precisare che si tratta di un restauro conservativo, essendo un immobile che ha più di 50 anni e quindi vincolato al parere della Soprintendenza. Per esempio, vi è ancora una variabile in discussione, relativa al tipo di colore utilizzato. Da parte nostra sono state fatte due proposte che saranno sottoposte alla Soprintendenza”.

Fonte Comune di Castelgomberto