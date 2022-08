Sabato 13 agosto alle ore 11.00 nella Sala dei quadri del Palazzo Municipale il Consiglio Comunale si riunirà in seduta straordinaria con ordine del giorno relativo al conferimento della Cittadinanza onoraria della Città di Asiago al Prof. Mario Isnenghi.

Il Prof. Isnenghi, veneziano, storico di fama nazionale ed internazionale, docente universitario, autore di numerosissimi volumi e articoli, da molti anni ha eletto Asiago come una sua seconda patria.

Nel corso della sua attività di ricerca storica e di divulgazione ha contribuito in modo determinante e fondamentale alla conoscenza delle vicende storiche inerenti la Prima guerra mondiale, vicende che hanno coinvolto Asiago e l’intero Altopiano.

La prolusione sarà tenuta dallo storico Prof. Paolo Pozzato.

Il Sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern, promotore di questa importante iniziativa per la Comunità asiaghese, dichiara: “L’Amministrazione Comunale è onorata di proporre in Consiglio il conferimento della Cittadinanza onoraria al Prof. Mario Isnenghi, per la sua altissima levatura di storico, per il suo apporto alla vita culturale asiaghese e per la sincera amicizia che lo lega da decenni ad Asiago e all’Altopiano”.

Asiago, 9 agosto 2022