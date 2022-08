Cesar: proposte formative dal 6 settembre

Cesar: da settembre con un’ampia scelta di percorsi dedicati ai diversi aspetti, del fare impresa (dalla contabilità al marketing, dalla comunicazione all’utilizzo dei social).

Si parte il 6 settembre con il corso “Comunicazione efficace, verbale e non verbale”.

L’ente formativo di Confartigianato Imprese Vicenza, Cesar, per rispondere alle diverse e nuove esigenze delle aziende propone una serie di percorsi che toccano i temi principali di gestione aziendale. Si tratta di appuntamenti dedicati agli imprenditori che vogliono aumentare la propria professionalità o far crescere i propri collaboratori. Dalla comunicazione all’amministrazione, dal marketing agli strumenti social, dalle soft skills alle tecniche di vendita. Le proposte toccano diversi aspetti del fare impresa.

Si torna quindi in “aula”, o in qualche caso a distanza, a settembre. Il primo corso, in partenza il 6 settembre, ha come tema “Comunicazione efficace, verbale e non verbale”. Si forniranno gli strumenti per imparare la gestione del ‘cosa’ comunichiamo e del ‘come’, con particolare attenzione, oltre che al linguaggio, alla comunicazione paraverbale e non verbale. Il percorso, proposto già in due precedenti edizioni, aiuta a migliorare la propria comunicazione favorendo la creazione di un buon clima a livello aziendale e una maggior comprensione degli altri stili di comunicazione.

Dal 19 settembre parte invece il percorso “La gestione efficace del tempo”.

Pensato per imprenditori, soci, professionisti e personale con ruoli di coordinamento di attività e di persone, per sviluppare e affinare competenze gestionali e per sensibilizzare all’adozione di strategie funzionali per acquisire flessibilità di pianificazione e tecniche di no time management (priorità e urgenze, gestione delle attività e delle persone, ecc.). Considerate le molteplici complessità e le incertezze a cui le aziende sono costantemente sottoposte e che devono affrontare, l’obiettivo del corso è fornire strumenti per gestire al meglio le emergenze e i repentini cambiamenti, e metodi per favorire la flessibilità e la capacità di gestire le priorità.

Spazio anche all’area social e web.

Dal 14 settembre parte, con modalità a distanza, “Accelera il tuo business con Linkedin”, corso per capire meglio come utilizzare il più famoso social indirizzato al mondo professionale per creare lead generation e per acquisire nuovi clienti. Il “Digital Marketing” è invece il tema del percorso al via dal 19 settembre e che permetterà di acquisire gli strumenti per realizzare una strategia di marketing efficace: dalla struttura del sito alle basi dei social, dal content marketing e indicizzazione alle campagne social, dallo storytelling aziendale alla comunicazione del brand con sessioni pratiche. E per chi invece non avesse ancora dimestichezza con gli strumenti informatici e necessita di acquisire competenze per le attività di back office quotidiano, a partire dal 27 settembre è in programma il corso di “Informatica base” che, partendo dal sistema operativo Windows e toccando i programmi del pacchetto Office, fornisce gli strumenti per un corretto utilizzo dell’informatica contemporanea.

Per quanto invece riguarda l’area marketing e vendite, dal 20 settembre partirà il corso “Vendere bene, vendere meglio” per acquisire strumenti e tecniche di gestione del cliente e per sviluppare relazioni con nuovi potenziali clienti.

E sempre da settembre il calendario Cesar propone anche la seconda edizione del corso di “Contabilità base”.

Rivolto a chi si occupa o andrà ad occuparsi di amministrazione e necessita di sviluppare le conoscenze base di tecnica contabile.

La programmazione corsi del Cesar verrà inoltre integrata, di mese in mese, con alcune novità nelle aree Lingue e internazionalizzazione, Marketing e Comunicazione, Finanza e Controllo di gestione e Soft skills.

Per essere sempre aggiornati sui corsi a catalogo consultare il sito di Cesar:

https://www.cesarformazione.it/corsi-per-imprese-cesar-vicenza, o chiamare allo 0444/168588.