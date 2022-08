Sarà operativo da settembre. Consulenze, valutazioni e interventi ‘su misura’, per fornire alle imprese un concreto supporto per intraprendere o sviluppare i temi della sostenibilità sotto ogni aspetto

Sarà operativo dall’autunno,

con una serie di servizi a misura di micro e piccola impresa, il Centro Servizi per la Sostenibilità di Confartigianato Imprese Vicenza, nuovo polo associativo che ha l’obiettivo di accompagnare le aziende nella transizione verso la sostenibilità intesa a 360 gradi, articolazione del percorso èimpresasostenibile già avviato qualche tempo fa dall’Associazione.

Quanto ai servizi offerti dal Centro, si avvarranno della rete di competenze, di uffici e di professionisti che collaborano con Confartigianato Imprese Vicenza, in modo da garantire una adeguata preparazione nella gestione dei diversi bisogni delle imprese artigiane.

“Si tratta di un portafoglio di servizi frutto di un intenso lavoro interno di progettazione partecipata, che ha coinvolto le diverse competenze e professionalità che operano in Confartigianato – spiega il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion- In termini generali il Centro funzionerà anche come “acceleratore” dei servizi già erogati che, in questo caso, avranno come fattore comune una visione della sostenibilità ad ampio spettro, che tocchi gli ambiti ambientali, sociali e di governance, con una forte spinta propositiva”.

Rimarranno perciò in capo agli uffici preposti

i servizi già da questi erogati, che riguardano soprattutto gli adempimenti di norma in ambito ambientale, sociale e di certificazioni. Il Centro fungerà da elemento di raccordo dei diversi uffici coinvolti e attraverso di esso sarà possibile ricevere conoscenze, strumenti e consulenze per la transizione verso uno sviluppo più sostenibile e rispettoso delle persone e dell’ambiente.

Per supportare gli artigiani e le micro e piccole imprese che hanno come obiettivo quello di migliorare i propri livelli di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, il Centro offre quindi una carta servizi articolata anche nel rispetto dei criteri ESG, a cui sono sempre più di frequente vincolati i prestiti e i tassi di interesse per l’impresa.

In ambito di sostenibilità ambientale, vengono proposte soluzioni per l’energia, in ottica di riduzione dei consumi e delle emissioni, e per l’economia circolare, innovando il proprio modello di business in ottica di circolarità, riducendo scarti e rifiuti e reintegrandoli nella produzione quanto più possibile, sempre nel rispetto dei punti norma.

Per l’ambito sociale,

saranno offerti percorsi di formazione, anche attraverso eventi di diffusione della cultura della sostenibilità, oltre a consulenze per la responsabilità sociale d’impresa (CSR) e laboratori tematici. Infine, per l’ambito di governance si potrà contare su un pacchetto di certificazioni di varia natura e sul supporto per la stesura dei bilanci di sostenibilità per imprese.

Al proposito Confartigianato sta analizzando modalità di erogazione che permettano, sfruttando ad esempio caratteristiche assimilabili tra aziende, di avere condizioni di offerta più appetibili.

A partire da settembre, inoltre, il Centro organizzerà dei laboratori tematici sia di avvicinamento ai temi dello sviluppo sostenibile e ai servizi già erogati da Confartigianato Imprese Vicenza, che di consulenza e di co-progettazione di nuove soluzioni per rispondere ad esigenze specifiche delle imprese artigiane.

Un esempio in tal senso è stato il primo laboratorio per il settore moda, che sta portando alla introduzione di un servizio pilota in via di definizione.

Le imprese che vogliano capire a che punto sono

sui temi della sostenibilità, e quali gli interventi per migliorarne il livello, lo potranno fare attraverso un questionario di autovalutazione che diffuso da Confartigianato nelle proprie sedi territori.

Un primo passo a cui può seguire un incontro di approfondimento con l’obiettivo di permette all’impresa di avere un quadro concreto del proprio stato dell’arte in materia di sostenibilità, degli interventi più adatti alla sua realtà produttiva, e delle opportunità di crescita e di creazione di valore aggiunto per l’azienda.

Quello della sostenibilità è un fattore determinante per il futuro delle imprese. Sempre di più, infatti, fornitori, committenti o consumatori finali, vogliono conoscere come vengono realizzati i prodotti.

Le imprese artigiane in questo senso possono utilizzare la marcia in più che hanno, ovvero il loro radicamento sul territorio e produzioni Made in Italy dalla filiera corta, che premere sull’acceleratore della sostenibilità ora grazie anche ai servizi offerti dal Centro pure per intercettare incentivi o fondi che favoriscono la transizione ecologica.

Dichiarazioni in video:

Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza

Andrea Rossi, Responsabile Area Strategia di Impresa e di Mercato Confartigianato Imprese Vicenza

https://drive.google.com/drive/folders/12QFymm8NxUl8T1N0A4xbv3Dp2vNAZ0VE?usp=sharing