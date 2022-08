Breganze: incendio di un furgone

Poco prima, delle 16:00 di lunedì,

i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la vecchia Gasparona a Breganze per l’incendio di un furgone carico di

bobine di fibra ottica per lavori stradali: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno spento il furgone che si trovava a ridosso di un capannone di macchine e attrezzature per l’agricoltura, di cui si sono rotti i vetri e distaccata la malta del muro esterno.

Danni da fumo all’interno dell’azienda.

Danneggiati anche i cavi elettrici appoggiati al muro.

Durante le operazioni di soccorso e spegnimento la strada è stata interrotta da parte dei Carabinieri.

Sono ora in corso le ultime operazioni dei vigili del fuoco per l’accertamento delle cause dell’incendio.