Bike sharing: il trasporto pubblico sostenibile e alternativo all’auto

Bike sharing: ad un anno dall’avvio anche a Vicenza, 9,4mila utenti e 45mila spostamenti effettuati per oltre 80mila chilometri.

Vicesindaco:

“Un servizio molto apprezzato dalla città che si aggiunge al trasporto pubblico locale quale modalità sostenibile alternativa all’auto privata”.

A quasi un anno dall’avvio del bike sharing, avvenuto lo scorso 7 settembre, sono oltre 9.450 gli utenti che si sono avvicinati al servizio, scaricando l’apposita app.

Quasi 2.800 utenti hanno configurato forme di abbonamento, ad indicare un uso abituale. Gli spostamenti effettuati in un anno sono stati complessivamente oltre 45.000, di cui 23.100 con bici muscolare e quasi 22.000 con e-bike.

“Un servizio quanto mai apprezzato – dichiara il vicesindaco con delega alla mobilità – che ci dimostra come sia possibile immaginare un diverso sistema di mobilità urbana in cui auto privata, bus e mezzi sostenibili siano integrati e intermodali. È questa anche la logica con cui stiamo costruendo il Pums, all’interno del quale il servizio di bike sharing è una risorsa importante. La scelta di un sistema completamente free floating ci ha premiati, con una facilità d’uso che ha reso la bicicletta, muscolare o elettrica, vincente sull’ultimo miglio, per cittadini, city user occasionali e tantissimi turisti“.

Il viaggio medio è di 1,4 chilometri con la bicicletta muscolare e di 2,2 chilometri con la e-bike.

Si tratta di un dato assai significativo se rapportato allo spostamento medio in ambito urbano rilevato nel corso delle indagini Pums 2021, ovvero una percorrenza inferiore ai 3 chilometri. Il servizio di bike sharing si dimostra, quindi, in grado di intercettare un segmento particolarmente significativo della domanda di mobilità urbana, con benefici per la qualità dell’aria e dello spazio urbano. Sono stati oltre 80mila (80.740) i chilometri complessivamente percorsi, con un risparmio nell’emissione di Co2, se rapportata a quella prodotta dall’auto privata, di oltre 12 tonnellate.

La progressiva e crescente propensione dei vicentini all’utilizzo del servizio ha portato RideMovi, player internazionale di servizi di bike sharing e a seguito di gara affidatario del servizio in concessione per la città di Vicenza, ad incrementare la dotazione di biciclette rispetto alla fase di avvio, con un parco mezzi che oggi è composto da 210 bici muscolari

e 160 e-bike. Anche l’area operativa è stata progressivamente ampliata a molti quartieri più periferici, in modo da intercettare la domanda di spostamenti.

Come utilizzare le bici

Per usufruire del servizio occorre scaricare gratuitamente l’App RideMovi da Apple Store o da Google Play e registrarsi. Si utilizza la stessa app sia per la e-bike che per le biciclette tradizionali: oltre a consultare la mappa, è possibile localizzare la bici più vicina. Si scansiona, quindi, il codice Qr sul mezzo e, una volta arrivati a destinazione, basta cliccare “termina corsa” e seguire le istruzioni su parcheggio e chiusura date.

Informazioni

Ulteriori informazioni sul servizio di bike sharing sono disponibili sul sito del Comune nella sezione Mobilità e trasporti: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/mobilitatrasporti.php/mobilita_ciclabile/bike_sharing

e sul sito dell’azienda https://www.ridemovi.com/it/.