B.Motion Musica continua con un collettivo sorprendente

B.Motion Musica continua l’1 settembre con i Razen alle ore 21 nel Chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa.

Come da tradizione, ormai da qualche anno, B.Motion si conclude con le giornate dedicate alla musica contemporanea, tra elettronica, paesaggi sonori e linguaggi sorprendenti.

Dal 31 agosto al 3 settembre, ogni sera il Chiostro del Museo Civico diventa palcoscenico per concerti – performance, con artisti italiani e internazionali.

Una programmazione che riunisce sonorità magiche, suite musicali composte da oggetti inaspettati e regie elettro-acustiche pensate per un sax solista. Successivamente per finire con una proiezione di un film che sarà un tuffo nel passato musicale della Bassano degli anni Settanta.

Anche il mese di settembre vede la musica protagonista, iniziando con diversi appuntamenti di B.Motion Musica.

Giovedi 1 settembre alle 21.00 il Chiostro del Museo Civico ospiterà i Razen.

Collettivo con sede a Bruxelles che nasce nel 2010 come duo per poi ampliare le proprie fila fino a diventare un ensemble ampio e modulabile con l’aggiunta di altri componenti e strumenti.

La band si è costruita una solida reputazione in Belgio e all’estero, sia per la loro produzione registrata che per i loro spettacoli dal vivo in continua evoluzione.

Per il concerto di Bassano andranno in scena i due musicisti fondatori Brecht Ameel and Kim Delcour insieme a Jean-Philippe Poncin.

Continuando sulle tracce del lavoro iniziale, utilizzeranno strumenti a corda e a fiato per creare un’improvvisazione di suoni etnici, minimalisti, onirici e spettrali, ispirandosi al misticismo medievale.

Attraverso la sperimentazione della ripetizione dei toni modulati dal controllo del respiro e del fraseggio i Razen riescono a trasportare il pubblico in una dimensione di sensazioni sonore e immaginative spesso ispirate a conversazioni su dipinti, libri o film.

L’immaginario che scaturisce da questi dialoghi spesso si manifesta poi nelle loro performance, in cui domina una leggerezza giocosa, per esplorare il suono con la curiosità di un bambino, come affermano i musicisti stessi.

Tutto il programma su: www.operaestate.it

Biglietti: biglietto unico 5€ per ciascun spettacolo.

Info: Biglietteria 0424524214.