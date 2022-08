Aspettando il CUCUFESTIVAL

Tra gnomi e fate della tradizione cimbra.

In attesa della partenza ufficiale della XII Edizione del CUCUFESTIVAL, manifestazione internazionale dedicata al Teatro di Strada, domenica 21 agosto il Parco delle Leggende di Cesuna, frazione del comune di Roana (VI), ospiterà il “Gran Spettacolo Fiabesco delle Zeelighen Baiblen”, le piccole fate che abitano nelle grotte dell’Altopiano.

Partendo da Piazzetta dell’Alpino adulti e bambini, accompagnati dalle fiaccole dagli Schellaträgar, i portatori delle “Schelle”, ovvero i campanacci che appartengono alle sei frazioni del Comune di Roana, saranno portati in un mondo da fiaba popolato da gnomi e fate e potranno incontrare i Sanguanelli, creature misteriose, dispettose ma amabili, che vivono nei boschi che circondano il borgo e le Anguane spiriti della natura legate alle acque.

Per vivere questa straordinaria avventura si consiglia di portare con sé una coperta o un telo da stendere sul prato.

In caso di maltempo, lo spettacolo di terrà al Palaciclamino, Via Brigata Forlì, 13, 36010 Cesuna VI

L’evento è promosso e coordinato dal Comune di Roana e realizzato da Dream Show agenzia specializzata in Teatro Ragazzi, in collaborazione con i volontari delle Proloco del Comune.

Partecipazione libera e gratuita

CUCUFESTIVAL

Festival internazionale dell’arte di strada XII^ Edizione

Roana – Vicenza dal 25 al 28 agosto 2022

Il CUCUFESTIVAL di Roana (VI), manifestazione internazionale di arte di strada, deve il suo nome all’antico strumento musicale, il cuco, tipico fischietti artigianali in terracotta, la tradizione vuole che il “cuco” venga portato in dono dall’innamorato alla propria ragazza del cuore come pegno d’amore.

Il festival si è caratterizzato negli anni come manifestazione particolarmente attenta alle discipline acrobatiche ed aeree, privilegiando le eccellenze naturali del paesaggio montano e offrendo al pubblico performance uniche e irripetibili nel cuore dei boschi che circondano il paese.

La manifestazione si svolge dal 25 al 28 agosto nei borghi e nei prati dell’antica comunità montana, Roana, sita nell’altopiano dei 7 comuni di Asiago e suddivisa in 6 frazioni, il festival e l’arte di strada, in questo territorio, rappresentano un occasione per tessere trame artistiche e per comporre insieme luoghi facendo si che vengano percepiti come spazi riconoscibili e appartenenti ad un unica collettività. Il festival così “viaggia” saltando di borgo in borgo portando performance di alto livello in territori da riscoprire.