Asiagofestival 2022

Asiago 9-11-12-13-14-15-18 agosto 2022

Giunto alla 56° edizione, anche quest’anno Asiagofestival inonderà di musica l’Altopiano dei Sette Comuni dal 9 al 18 agosto. www.asiagofestival.it

PROGRAMMA

9 agosto: Concerto omaggio al compositore ospite Markus Schmitt. Musiche di Schmitt e Britten. Orchestra della Spettabile Reggenza dei Sette comuni. Direttore: Sergio Gasparella. Violoncelli: Julius Berger e Hyun-Jung Sung Berger. (Asiago, Teatro Millepini, ore 21).

11 agosto: Cellopassionato ensemble (ensemble di otto violoncelli). Musiche di Killmayer, Schmitt, Villa Lobos, Busch e Silvestrov. (Camporovere, Forte interrotto ore 17; in caso di maltempo il concerto si terrà ad Asiago alle ore 21 al Teatro Millepini)

12 agosto: Incontro con il compositore ospite Markus Schmitt (Asiago, Sala consiliare del Municipio, ore 11:00)

13 agosto: Concerto per arpa e violoncello. Musiche di Schubert, Schmitt e Mendelssohn. Arpa: Marlies Neumann. Violoncelli: Julius Berger e Claudio Pasceri. (Asiago, Chiesa di San Rocco, ore 21).

14 agosto: Trio per violino, violoncello e pianoforte. Musiche di Debussy e Markus Schmitt. Violino: Domenico Nordio. Violoncello: Hyun-Jung Sung Berger. Pianoforte: Josè Gallardo. (Asiago, Teatro Millepini, ore 21).

15 agosto: Concerto d’organo con il vincitore del concorso organistico internazionale Fiorella Benetti Brazzale. Musiche di Duprè, Walther, Franck, Widor e Olzer. Organo: Matteo Varagnolo. (Asiago, Duomo San Matteo ore 21).

18 agosto: Concerto d’organo con Cameron Carpenter, Musiche di J. S. Bach e Cameron Carpenter.

Ogni concerto è a ingresso gratuito grazie al sostegno del Comune di Asiago, della Parrocchia di San Matteo, e soprattutto di Brazzale s.p.a, guidata dai fondatori di Asiagofestival, che permette a un pubblico affezionato della città di Asiago di godere di questa opportunità culturale unica nel suo genere.

Ogni concerto verrà introdotto da una breve presentazione per accompagnare il pubblico in ognuno di questi intensi viaggi musicali.

Tutti gli eventi saranno regolamentati secondo le normative vigenti Covid-19.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria presso:

Ufficio del turismo di Asiago

Telefono: 0424-462221

info@asiato.to

www.asiagofestival.it

ASIAGOFESTIVAL – La Storia

Asiagofestival nasce negli anni sessanta grazie alla volontà e al lavoro di Fiorella Benetti Brazzale – organista, concertista, compositrice e didatta nativa di Asiago, già docente al Conservatorio B.Marcello di Venezia, fondatrice dell’Istituto Musicale Città di Thiene, Direttore del Conservatorio A.Pedrollo di Vicenza e organista titolare della Cattedrale di Padova – che, con l’appoggio della Parrocchia di S.Matteo di Don Antonio Bortoli, si propone di contribuire alla difesa e alla diffusione della cultura musicale invitando sull’Altopiano alcuni tra i migliori interpreti e gruppi italiani e stranieri.

Nascono così i primi cicli concertistici che vedono crescere, anno dopo anno, un pubblico formato da villeggianti e da locali, che dimostrano sempre più di apprezzare le proposte musicali, affluendo stagione dopo stagione sempre più numerosi. La Benetti e gli altri appassionati dell’Altopiano continuano con tenacia e dedizione nel loro proposito, tanto che i cicli concertistici di Asiago, sempre ad ingresso libero, diventano negli anni settanta uno dei punti di riferimento nazionali della musica sacra organistica e corale, grazie anche alle caratteristiche dell’organo Ruffatti e dello stesso Duomo di S. Matteo.

Saranno ospiti di Asiago centinaia di interpreti,

tra cui solisti del calibro di Luigi Sessa, Fernando Germani, Wolfango Dalla Vecchia, Luigi Ferdinando Tagliavini, Peter Planjavski, Alessandro Esposito, Lukas, Gaston Litaize, Stefan Klinda, Julius Berger, Wolfgang von Karajan, o gruppi quali i Solisti Veneti o l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, per citarne solo alcuni.

In virtù della sua particolare sensibilità, Fiorella Benetti Brazzale dedica molta attenzione alla composizione e all’improvvisazione, nonché alla difesa del patrimonio della musica tradizionale locale di origine “cimbra”, realizzando altresì vari corsi di composizione, improvvisazione e perfezionamento interpretativo.

A partire dai primi anni ottanta don Fernando Pilli, direttore del Coro della Cattedrale di Padova, affianca la Benetti nell’ organizzazione del Festival; in quegli anni vengono allestite ed eseguite varie opere musicali, specialmente oratori, che incontrano un grande favore di pubblico.

Asiagofestival si estende ormai su tutti i Comuni dell’Altopiano

arrivando ad offrire quasi cinquanta concerti nell’arco dei mesi estivi, riuscendo in tale contesto a dare spazio anche a giovani interpreti e a formazioni locali, che si alternano ai nomi già affermati in campo internazionale.

Questo grande patrimonio culturale rischia di andare perduto quando Fiorella Benetti Brazzale muore prematuramente nel 1992 a causa di un arresto cardiaco che la colpisce nel Duomo di Asiago proprio al termine di un concerto.

Consapevoli dell’enorme lavoro e della passione impiegati da Fiorella Benetti Brazzale nel proprio progetto, dopo la sua scomparsa gli amici del Festival sentono di non poter lasciar disperdere una simile ricchezza e di non poter ignorare le insistenti richieste dell’affezionato pubblico.

Viene così fondata nel 1993 la “Associazione Culturale – Amici della Musica di Asiago” , intitolata alla fondatrice.

Julius Berger,

violoncellista di fama mondiale e personaggio di particolare levatura culturale, offre entusiasta la propria disponibilità alla direzione artistica di un Festival che continui la tradizione e lo spirito della sua fondatrice: in tal modo Asiagofestival riesce a continuare senza interruzioni.

L’attività di Berger consente di intensificare i rapporti con la Sommerakademie del Mozarteum di Salisburgo e con molti artisti di valore internazionale, sia italiani che stranieri; inoltre, grazie alla ristrutturazione della sala dell’ex Cinema Grillo Parlante, è possibile sviluppare il filone cameristico, molto apprezzato dal pubblico. Dal 1998 Asiagofestival ha iniziato la consuetudine di invitare un compositore di fama internazionale, al quale viene commissionata un opera da eseguire durante il festival in prima esecuzione assoluta.

La presenza di questi grandi maestri ha consentito di tenere degli incontri con il pubblico, il quale può colloquiare direttamente con i grandi maestri della composizione, conoscere direttamente la loro vicenda umana ed artistica

A tutt’oggi la direzione organizzativa del Festival è svolta dai figli e dai nipoti di Fiorella Benetti Brazzale.

