Asiago: sculture in legno

40° Concorso Simposio Internazionale di sculture in legno Città di Asiago “Ricordando Joe Dalle Ave”

Da lunedì 22 a sabato 27 agosto 2022 si daranno appuntamento 14 artisti tra italiani e stranieri

Torna l’evento dedicato alle sculture in legno

nel centro storico di Asiago organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Asiago.

L’evento quest’anno, per i suoi 40 anni, cambia volto e si trasforma in “Simposio Internazionale di Sculture in legno Città di Asiago Ricordando Joe Dalle Ave”.

Non ci sarà dunque un vincitore, ma viene mantenuto il Premio Speciale Joe Dalle Ave della giuria popolare in collaborazione quest’anno con il giornale L’Altopiano.

Tutti possono esprimere il proprio voto e partecipare alla Giuria Popolare che assegnerà allo Scultore più votato il premio speciale “JOE DALLE AVE”.

Si potrà esprimere la propria preferenza all’Ufficio IAT in Piazza Carli oppure rivolgendosi alla redazione del quindicinale “L’Altopiano” in via Scajaro 23, o ancora usufruendo del coupon che si trova sull’edizione del giornale in edicola (questo voto vale doppio).

Il voto può essere espresso anche tramite Social sulle pagine Facebook e Instagram Giornale Altopiano mettendo un like sui post che presentano gli scultori e le loro opere.

Si può seguire anche il canale Telegram del Giornale e il sito www.giornalealtopiano.it

La votazione è aperta fino alle ore 12:00 di sabato 27 agosto 2022.

Saranno 14 gli artisti tra italiani e stranieri che si daranno appuntamento per la 40° edizione dell’evento.

Scolpiranno nelle vie e nelle piazze del centro:

Raul Barattin (San Martino Chies D’Alpago – BL);

Padre Gianni Bordin (Rovigo);

Ugo Carli (Asiago);

Enrico Challier (Pinasca – TO);

Dino Damiani (Grignasco – NO);

Silvano Ferretti (Chatillon – AO);

Massimo Fracaro e Romolo Stoppa (Asiago – VI);

Inma Garcia Arribas (Riaza – Spagna);

Andrea Gaspari (Paderno D’Adda – LC);

Gianangelo Longhini (Asiago – VI);

Fabrizio Muraro (Canove di Roana – VI);

Ivo Piazza (Ortisei – BZ);

Manuel Rossi (Asiago – VI);

Gianluigi Zeni (Mezzano – TN).

Gli scultori creeranno le loro opere a partire da un tronco o da un pannello di pino cembro, dando dimostrazione delle proprie abilità nelle piazze e nell’isola pedonale di Asiago.

La manifestazione, quest’anno in collaborazione con il giornale L’Altopiano, è diventata un appuntamento storico dell’estate sull’Altopiano, da anni continua a riscuotere grande successo, animando le principali piazze e strade del centro storico cittadino.

La cerimonia di chiusura dell’evento è fissata presso i Giardini di Piazza Carli sabato 27 agosto alle ore 17:00.

Si ringrazia la Confcommercio Delegazione Comunale di Asiago e la ditta B&B Artigiana.

Asiago, 19 agosto 2022