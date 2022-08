Arrestato ventitreenne vicentino presunto autore di rapina impropria

“Verso le ore 13.20 del 14.08.2022,

la Volante stava eseguendo un intervento a Vicenza in Viale Roma presso il ristorante CHICHEN KING, ove era stata segnalata la presenza di un giovane molesto che prima di dileguarsi, aveva minacciato il personale dipendente, simulando il gesto del “tagliare la gola”, con una mano.

Durante lo svolgimento di tale intervento, l’attenzione degli Agenti veniva attirata dalle grida provenienti dal vicino supermercato EUROSPAR, ove un giovane dopo avere prelevato della merce, aveva tentato su superare le casse senza pagare ed era venuto a lite e quindi alle mani, con la guardia giurata, addetta alla vigilanza interna.

In particolare gli Agenti facevano in tempo a vedere lo stesso giovane, mentre si avventava contro l’addetto alla sicurezza, brandendo una bottiglia in vetro, poi risultata essere una bottiglia di grappa.

Prontamente gli Agenti intervenivano per bloccare l’aggressione, ricevendo a loro volta resistenza fisica da parte del giovane italiano, poi identificato per N.R. 23 anni vicentino.

Lo stesso giovane veniva contestualmente riconosciuto anche in quanto presunto responsabile del precedente intervento presso il CHICHEN KING.

L’interessato veniva quindi tratto in arresto

per rispondere del tentativo di rapina impropria ai danni del predetto supermercato, nonché del reato di resistenza a P.U.

Dell’arresto, veniva avvisato P.M. di turno nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, il quale disponeva che l’arrestato venisse trattenuto associato alla Casa Circondariale di Vicenza per essere e ivi trattenuto a disposizione dell’A.G.

Si rappresenta che la misura è stata adottata nella fase dell’indagine preliminare e che per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza dell’indagato in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.”

Questura di Vicenza – Comunicato Stampa del 16 Agosto 2022