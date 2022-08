Approvato il progetto Urban Radici Future

La Giunta comunale di Bassano del Grappa ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione Urban Radici Future.

Proposto dal raggruppamento di Bassano del Grappa di Confindustria Vicenza in collaborazione con altri operatori del territorio e con la Provincia di Vicenza.

Urban Radici Future

è dedicato alla riqualificazione del tratto di via San Tommaso d’Aquino compreso tra il Liceo Scientifico Jacopo da Ponte e l’Istituto ITET Luigi Einaudi.

L’intervento, presentato nell’ambito della seconda edizione dell’iniziativa Radici Future, riguarda un’area del centro studi dove è altissima la presenza di studenti durante l’anno scolastico.

Pur risultando in discreto stato di conservazione sarà migliorata grazie a interventi di opere edili, a verde e di arredo urbano.

Il costo sarà suddiviso tra Radici Future (Confindustria) per le opere stradali. SIS per il verde, Comune di Bassano. Etra e Provincia di Vicenza per l’arredo urbano e la pubblica illuminazione.

L’opera mira alla riqualificazione ambientale-urbana e di relazioni sociali dell’area interna al centro studi, con la realizzazione di nuove aiuole, la piantumazione di nuovi alberi, la posa di cartellonistica illustrativa, la collocazione di panche, tavoli e pensiline per favorire la permanenza e lo studio all’aperto dopo l’orario scolastico.

L’intervento sarà completato nel mese di settembre.

Il seme delle radici future

Ritrovarsi attorno a un tavolo, intrecciando esperienze e aspettative. E trasformare un sogno in progetto.

È stato gettato così il seme di Radici Future, il festival della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’etica d’impresa.

Si era nella primavera del 2020, nelle giornate iniziali del lockdown, quando prese forma l’idea di lavorare per il dopo pandemia, offrendo al territorio una proposta in grado di dare fiducia nel domani.

Un’idea che trovò subito il suo nome, Radici Future, frutto del lavoro di un comitato promotore nel quale hanno trovato espressione professionalità diverse e complementari maturate nell’ambito economico, ma anche umanistico e tecnico-scientifico. Ma anche, il festival, di un allargamento delle proposte al mondo della scuola e della compartecipazione delle imprese per le quali il concetto di “benessere” vede aprire i propri confini ben oltre la sfera delle ricchezze materiali.

Così Radici Future nasce nella consapevolezza che lo spirito d’impresa che anima l’industria vicentina e bassanese possa essere un veicolo decisivo per la ripartenza attesa dopo le restrizioni. E nella consapevolezza, anche, che proprio nella capacità di innovazione connaturata all’impresa si possa trovare il propellente necessario per lo scatto in avanti nella qualità della vita che la società sempre di più richiede.

Il tutto, tenendo la barra sull’Orizzonte 2030, il traguardo fissato dalle Nazioni Unite perché la sostenibilità diventi patrimonio condiviso.

E insieme a Radici Future cresca l’intero territorio.

Dal sito: Radici Future 2030