Anthea Vicenza Volley: partita la nuova avventura

Serie A2 femminile girone B. Oggi, 22 agosto, al palazzetto dello sport di Vicenza è andato in scena il raduno delle biancorosse. Sessanta giorni di lavoro in vista dell’avvio di regular season; domani 23 agosto giornata di test di valutazione fisica.

E’ partita ufficialmente

la nuova avventura pallavolistica dell’Anthea Vicenza Volley in vista della seconda partecipazione consecutiva al campionato di serie A2 femminile, dove le biancorosse sono inserite nel girone B.

Il “day 1” delle venete è scoccato al palazzetto dello sport di Vicenza, dove è andato in scena un momento informale di raduno.

Presente lo staff al completo guidato da coach Ivan Iosi, mentre per quanto riguarda la rosa di giocatrici erano presenti tutte le atlete italiane: assenti giustificate l’opposta Julia Kavalenka (impegnata con la nazionale del Portogallo nelle qualificazioni agli Europei) e la schiacciatrice statunitense Dessaa Legros, che arriverà a Vicenza entro fine agosto dopo aver espletato tutte le necessarie formalità burocratiche.

Ad accogliere le giocatrici,

anche lo staff societario e dirigenziale di Vicenza Volley. “Siamo contenti – le parole del presidente Andrea Ostuzzi – di tornare in palestra per una nuova avventura in A2.

È stato bello ritrovarsi al palazzetto dello sport di Vicenza per questo primo raduno ufficiale: un modo per conoscerci e per far conoscere alle ragazze la struttura societaria e dirigenziale di Vicenza Volley.

Adesso ci aspettano due mesi d’impegno dentro e fuori dal campo in vista dell’inizio della regular season; sono sicuro che ci sarà tanta voglia di lavorare e altrettanta passione”.

Accanto a Ostuzzi,

il vicepresidente di Vicenza Volley Gherardo Ghirini, il consigliere responsabile sportivo del sodalizio Davide Gennari e il direttore sportivo Mariella Cavallaro. Inoltre, a rappresentare il mondo-Anthea ci ha pensato l’amministratore unico Flavio Marelli, gradita presenza al raduno biancorosso.

Domani (martedì) inizierà la preparazione di Cheli e compagne, attese da una giornata di test di valutazione fisica. In cantiere all’orizzonte, anche una serie di allenamenti congiunti con Trento (17 settembre in Trentino, 28 settembre a Vicenza) e con Martignacco (5 ottobre in casa, una data da definire tra il 21 e il 24 settembre in Friuli).

Nelle foto di Antonio Trogu, alcuni momenti del raduno dell’Anthea Vicenza Volley

Vicenza, 22 agosto 2022

