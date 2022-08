Anthea Vicenza Volley sarà subito derby contro Montecchio

Volley serie A2 femminile girone B – Il 23 ottobre a San Bonifacio (Verona) le biancorosse di coach Ivan Iosi sfideranno l’Ipag Sorelle Ramonda. Sette giorni dopo, debutto stagionale interno contro Talmassons

Sarà subito il derby provinciale

con l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio a dare il la alla nuova avventura dell’Anthea Vicenza Volley nel campionato di serie A2 femminile (girone B). Nella giornata odierna, la Lega Pallavolo serie A femminile ha reso noti i calendari della seconda serie nazionale “rosa” dopo aver comunicato in precedenza i gironi.

Per le biancorosse di coach Ivan Iosi, l’esordio sarà contro Montecchio con la sfida in programma il 23 ottobre a San Bonifacio (Verona), mentre il debutto interno stagionale al palazzetto dello sport di Vicenza sarà il 30 ottobre contro Talmassons.

Ben cinque gli impegni di novembre, mese che si concluderà con il turno di riposo di Vicenza il 27 e che vedrà i turni infrasettimanali del 9 a Sant’Elia e del 23 a Martignacco. Il viaggio di regular season dell’Anthea Vicenza Volley si concluderà il 5 marzo a Marsala.

“Il derby alla prima giornata – commenta Iosi –

sarà un’importante occasione per testare il nostro potenziale; Montecchio è una squadra costruita per raggiungere alte posizioni in classifica, sarà, pertanto, affascinante misurare la qualità del nostro lavoro.

A seguire, poi, un duplice test contro Talmassons e Marignano, altri team di prima fascia; sono convinto che potranno essere delle opportunità per confrontarci da subito con le nostre ambizioni e il nostro valore.

Saranno tre giornate in salita, ma che potranno arricchire il nostro bagaglio e orientare i nostri passi; come ogni buon sentiero di montagna occorre aver chiaro il senso della fatica, della determinazione e della meta da raggiungere.

Un’altra tappa rilevante sarà la sfida della decima giornata a domicilio della corazzata Roma. In generale, ogni giornata sarà rilevante, vuoi per la caratura delle avversarie, vuoi per la possibilità di ottenere punti e vittorie importanti”.

Il calendario dell’Anthea Vicenza Volley nel girone B di serie A2 femminile:

Prima giornata (andata 23 ottobre, ritorno 26 dicembre): Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Anthea Vicenza Volley

Seconda giornata (andata 30 ottobre, ritorno 8 gennaio): Anthea Vicenza Volley-Cda Talmassons

Terza giornata (andata 6 novembre, ritorno 15 gennaio): Omag-Mt San Giovanni in Marignano-Anthea Vicenza Volley

Quarta giornata (andata 9 novembre, ritorno 18 gennaio): Assitec Volleyball Sant’Elia-Anthea Vicenza Volley

Quinta giornata (andata 13 novembre, ritorno 22 gennaio): Anthea Vicenza Volley-3M Pallavolo Perugia

Sesta giornata (andata 20 novembre, ritorno 5 febbraio): Anthea Vicenza Volley-Desi Shipping Akademia Messina

Settima giornata (andata 23 novembre, ritorno 8 febbraio): Itas Ceccarelli Martignacco-Anthea Vicenza Volley

Ottava giornata (andata 27 novembre, ritorno 12 febbraio): riposo

Nona giornata (andata 4 dicembre, ritorno 19 febbraio): Anthea Vicenza Volley-Volley Soverato

Decima giornata (andata 11 dicembre, ritorno 26 febbraio): Roma Volley Club-Anthea Vicenza Volley

Undicesima giornata (andata 18 dicembre, ritorno 5 marzo): Anthea Vicenza Volley-Marsala Volley.

Vicenza, 24 agosto 2022

Nella foto in copertina di Antonio Trogu, coach Ivan Iosi (Anthea Vicenza Volley)

