Ancora vandalismi a Marano: l’ennesimo scempio

Divelta la staccionata di Via Marconi, il giorno di Ferragosto si è potuto constatare l’ennesimo scempio perpetrato ai danni delle strutture pubbliche di Marano Vicentino. Gran parte della staccionata in legno, che divide Via Marconi con il marciapiede, proprio di fronte al parco attiguo all’Auditorium Comunale, era in gran parte divelta ed i pali in legno sparsi per tutto il circondario. Pezzi di recinto ovunque, anche con pericolose punte sporgenti, che potevano diventare armi pericolose nelle mani dei bambini.

Si spera che le telecamere della zona possano aver ripreso le gesta di questi vandali del Ferragosto, che meriterebbero una lezione di educazione civica oltre, naturalmente, al rimborso del danno cagionato alla comunità.