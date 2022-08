Alex Cioni: interrogazione al Sindaco

Negli ultimi anni la presenza a Schio di richiedenti asilo provenienti dalla rotta del Mediterraneo ha visto un lento ma graduale calo di presenze come diretta conseguenza della diminuzione degli sbarchi.

Dal 2021, invece, i flussi in ingresso sono sono in costante aumento, tant’è che nei primi 7 mesi di quest’anno sono oltre 42.000 i migranti arrivati in Italia (i dati tengono conto solo della tratta marittima), contro i 29.912 del 2021.

<< Oggi la gran parte dei migranti arrivano dalla Tunisia, dall’Egitto e dal Bangladesh – spiega Alex Cioni –, si tratta per lo più di migranti economici che andrebbero immediatamente espulsi, invece, com’è successo con la marea di nigeriani arrivati tra il 2015 e il 2017, saranno ripartiti in giro per l’Italia come richiedenti asilo ottenendo vitto e alloggio pagato dai contribuenti italiani >>.

Su questo aspetto il consigliere di SchioCittà Capoluogo ed esponente di Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione al sindaco per sapere se a fronte delle richieste della Prefettura vicentina per reperire nuovi alloggi per ospitare queste persone, l’Amministrazione comunale ha informazioni sull’arrivo in città di altri richiedenti asilo presi in carico dalle cooperative accreditate.

Nel 2020 erano ancora 135 le persone ospitate in numerosi alloggi messi a disposizione dalle cooperative accreditate all’accoglienza, 115 al 31 marzo dell’anno scorso, mentre nel 2018 abbiamo avuto il picco di presenze in città con 200 richiedenti asilo.

<< Negli ultimi mesi – sottolinea Cioni – il Comune assieme a molte famiglie scledensi ha sostenuto uno sforzo esemplare sul fronte dell’accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, altra cosa sarebbe aprire nuovamente le porte ad altri migranti provenienti dal nord Africa che andrebbero ad aggiungersi alle decine di sedicenti profughi sparsi ancora oggi in giro per la città >>.

