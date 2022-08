AIS Veneto: corsi sommelier a settembre

Tornano gli appuntamenti per chi vuole approfondire la conoscenza del vino. Continuano anche i corsi online, ideali per chi ha poco tempo

Per l’autunno 2022 AIS Veneto

amplia l’offerta formativa in tutte le province della regione con un nuovo calendario dei corsi per diventare Sommelier, dedicato a chi vuole approfondire la conoscenza del mondo del vino. A partire dal 5 settembre si potrà scegliere se seguire le lezioni in aula oppure in streaming, con la formula #SmartAISVeneto già consolidata negli scorsi anni.

Nati durante la pandemia come soluzione in risposta al distanziamento sociale, i corsi online continuano ad avere successo soprattutto tra chi ha poco tempo. I dati raccolti da AIS Veneto mostrano come la maggior parte degli iscritti scelga questa modalità grazie alla possibilità di rivedere la registrazione delle lezioni.

In questo modo si ottimizzano i tempi senza rinunciare alla qualità della formazione che da sempre contraddistingue AIS: i risultati di chi ha affrontato il percorso a distanza, infatti, sono gli stessi di chi ha scelto di frequentare le lezioni in presenza. Alla flessibilità e all’interattività tipiche della formazione online è unita l’indispensabile attività di training che si sviluppa nelle sessioni di degustazione dal vivo.

Alle lezioni sulla cultura e sulla conoscenza del vino,

a ottobre si aggiungeranno anche due corsi per diventare Sommelier della birra, rispettivamente nelle città di Treviso e Verona.

Sono oltre mille i posti disponibili per i corsisti che seguiranno le lezioni in presenza, cento per i corsi online, settanta quelli riservati a chi vuole diventare Sommelier della birra.

Per quel che riguarda i corsi rivolti agli appassionati del vino, nel primo livello è possibile studiare elementi di viticoltura, enologia e del servizio che rappresentano le basi della professione del Sommelier, a partire dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Il tutto costantemente accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica di degustazione.

Il secondo livello prende in esame le più importanti zone vitivinicole italiane ed estere e consente di cogliere il legame indissolubile tra vino e territorio. Il perfezionamento continuo della tecnica di degustazione diventa così elemento distintivo per apprezzare ogni singola sfumatura ed esprimere un giudizio professionale e oggettivo.

Nel terzo livello viene affrontata la tecnica della degustazione del cibo e del suo abbinamento al vino attraverso prove di assaggio con le diverse tipologie di alimenti e di preparazioni, concludendo il percorso con una cena didattica in cui mettere alla prova ciò che si è appreso.

Scopo dei due percorsi dedicati alla birra, invece, è imparare a degustare la bevanda individuandone le caratteristiche peculiari, conoscere le tecniche di abbinamento ai cibi, formare esperti e figure professionali in un mondo, quello brassicolo, sempre più in espansione.

I corsi in partenza

Venezia

Primo livello

Mercoledì 14 settembre 2022, ore 20.30, Novotel – Mestre

Secondo livello

Lunedì 19 settembre 2022, ore 15:30, Palazzo Veneziano – Venezia

Lunedì 19 settembre 2022, ore 20.30, Novotel – Mestre

Terzo livello

Martedì 20 settembre 2022, ore 20:30, Novotel – Mestre

Padova

Primo livello

Martedì 13 settembre 2022, ore 20.30, Hotel Galileo – Padova

Lunedì 19 settembre 2022 , ore 20.30, Hotel Olympia Terme – Montegrotto Terme

Secondo livello

Mercoledì 07 settembre 2022, ore 20.30, Fornace Carotta – Padova

Sabato 10 settembre 2022, ore 9.30, Hotel Galileo – Padova

Lunedì 12 settembre 2022, ore 20.30, Point Hotel – Piove di Sacco

Terzo livello

Lunedì 05 settembre 2022, ore 20.30, Hotel Galileo – Padova

Verona

Primo livello

Martedì 20 settembre 2022, ore 20.30, CTC Hotel Verona – San Giovanni Lupatoto

Secondo livello

Martedì 20 settembre 2022, ore 20:30, SHG Hotel Catullo – San Martino Buon Albergo

Terzo livello

Lunedì 19 settembre 2022 . ore 20:30, CTC Hotel Verona – San Giovanni Lupatoto

Corso Sommelier della Birra primo livello

Mercoledì 19 ottobre 2022, ore 20.30, SHG Hotel Catullo – San Martino Buon Albergo

Vicenza

Primo livello

Mercoledì 07 settembre 2022, ore 20.30, Viest Hotel – Vicenza

Lunedì 12 settembre 2022, ore 20.30, Hotel Cà Sette – Bassano del Grappa

Secondo livello

Martedì 06 settembre 2022, ore 20.30, Viest Hotel – Vicenza

Terzo livello

Lunedì 12 settembre 2022, ore 20.30, Viest Hotel – Vicenza

Treviso

Primo livello

Lunedì 19 settembre 2022, ore 20:30, IPSSAR Albertini – Treviso

Martedì 20 settembre 2022, ore 20.30, Hotel Le Betulle – Conegliano

Secondo livello

Martedì 20 settembre 2022, ore 20.30, Hotel Maggior Consiglio – Treviso

Terzo livello

Giovedì 15 settembre 2022, ore 19.30, IPSSAR Maffioli – Castelfranco Veneto

Lunedì 26 settembre 2022, ore 20.30, Hotel Maggior Consiglio – Treviso

Corso Sommelier della Birra primo livello

Martedì 18 ottobre 2022, ore 20:30, Hotel Maggior Consiglio – Treviso

Belluno

Primo livello

Martedì 06 settembre 2022, ore 18.00, Ristorante Dolomeats All’Aquila – Cortina d’Ampezzo

Lunedì 12 settembre 2022, ore 20.30, Ristorante La Nogherazza – Castion

Secondo livello

Mercoledì 14 settembre 2022, ore 20.30, Ristorante De Gusto Dolomiti – Belluno

Rovigo

Secondo livello

Mercoledì 14 settembre 2022, ore 20:30, Ristorante Da Mino – Rovigo

I corsi online #SmartAISVeneto

Primo livello

Lunedì 26 settembre 2022, ore 20.00, lezione online

Secondo livello

Martedì 27 settembre 2022, ore 20.00, lezione online

Terzo livello

Lunedì 03 ottobre 2022, ore 20.00, lezione in aula del corso #SmartAISVeneto, Accademia Dieffe – Valdobbiadene (Treviso)