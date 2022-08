Adolfo Urso incontra il Gruppo Consiliare veneto di Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Veneto al governo della nazione – Il Gruppo Consiliare veneto di ‘Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni incontra a Venezia il Senatore Adolfo Urso

Il Gruppo Consiliare veneto di ‘Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni’

ha incontrato ieri a Palazzo Ferro-Fini a Venezia, sede del Consiglio regionale del Veneto, il Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica Sen. Adolfo Urso.

All’incontro promosso dal Capogruppo Raffaele Speranzon erano presenti i Consiglieri regionali Daniele Polato, Enoch Soranzo e Tommaso Razzolini: presente inoltre l’Assessore Regionale all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro del Veneto Elena Donazzan.

“È stata l’occasione per un proficuo confronto sulle esigenze del territorio e delle imprese venete: il prossimo governo di centrodestra avrà l’onere di tradurle in risposte concrete, archiviando così una stagione politica che ha indubbiamente danneggiato l’impresa italiana” ha affermato il Sen. Urso a margine dell’incontro, “il Veneto è da anni esempio di buon governo del centrodestra, laboratorio di buone prassi che andranno esportate e consolidate nell’interesse della Nazione: partiamo dunque da questo, da quanto di buono è già stato fatto, dal Veneto al governo della Nazione”.

Nel corso dell’incontro è stato poi affrontato il tema delle crisi aziendali, la cui gestione in Veneto è da anni il fiore all’occhiello dell’Amministrazione regionale grazie al lavoro dell’Unità di Crisi voluta e guidata dall’Assessore regionale Donazzan.

“L’esperienza maturata in Veneto nell’accompagnamento delle aziende in crisi si dimostrerà certamente utile, a completamento di solide politiche in favore delle imprese italiane, per superare un inverno che si preannuncia complesso a causa dell’impennata dei costi delle materie prime e per l’energia” ha aggiunto Urso.

Il Sen. Adolfo Urso

sarà impegnato in questi giorni in Veneto con una fitta agenda di incontri con le rappresentanze datoriali e le categorie economiche del territorio, per continuare l’articolato lavoro di ascolto di un mondo delle imprese del nordest che è animato da grandi aspettative circa le priorità ed i contenuti che Fratelli d’Italia ed il centrodestra unito sapranno portare al governo della Nazione.

Foto in copertina – da sinistra a destra: i Consiglieri regionali Enoch Soranzo e Raffaele Speranzon (capogruppo), il Sen. Adolfo Urso, l’Assessore regionale Elena Donazzan, i Consiglieri regionali Daniele Polato e Tommaso Razzolini.

VENEZIA, 31/08/2022