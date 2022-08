Diritto sia garantito, IVG nella valutazione dei dg delle Ulss. Aborto: Baldin (M5S)

«Inseriamo all’interno della valutazione dei direttori generali delle Ulss un parametro relativo al servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza, un diritto che dev’essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio regionale».

Questa la proposta della consigliera regionale

Erika Baldin, del MoVimento 5 Stelle, che sottolinea come «oggi purtroppo non è così: l’IVG si pratica solo nell’86,5% dei reparti di ginecologia e ostetricia del Veneto», dati relativi al 2020 e contenuti nella più recente relazione ministeriale sull’applicazione della legge 194/78.

«Il Veneto ha più obiettori della media nazionale, tra i ginecologi sono il 66,6% contro il 64,6%: una quota elevatissima! Ciò comporta che moltissime donne siano costrette a spostarsi per ottenere un loro diritto, garantito dalla legge 194 del ’78. Un vero e proprio percorso a ostacoli per chi sta già affrontato una scelta impegnativa, non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico ed emotivo», sottolinea Baldin.

«La destra, lo vediamo nella campagna elettorale, vuole limitare ancora di più, nei fatti, il diritto all’IVG: con le associazioni pro vita negli ospedali e nei consultori, con limiti più stringenti all’aborto farmacologico e senza alcuna volontà di affrontare il problema delle obiezioni di coscienza», dichiara Baldin.

Quindi la proposta:

«nella Commissione Sanità del Consiglio regionale del Veneto si stanno discutendo i criteri di valutazione dei direttori generali delle Ulss, con gli obiettivi ai quali è agganciata anche parte della retribuzione.

Ho proposto di inserire anche il rispetto dell’articolo 9 comma 4 della legge 194 del ’78, “Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale”.

In questo modo, le Ulss sarebbero incentivate a organizzare i reparti in modo che il diritto all’IVG sia garantito su tutto il territorio regionale, senza che la presenza di obiettori di coscienza limiti l’offerta del servizio come è accaduto finora. Nei prossimi giorni, la Commissione consiliare si esprimerà in merito alla mia proposta», conclude Baldin.

Venezia, 26 agosto 2022



Erika Baldin (MoVimento 5 Stelle), consigliera regionale