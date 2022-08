A4 Holding SpA: lavori in A4

LAVORI IN A4 TRA SIRMIONE E DESENZANO

In carreggiata ovest nelle notti di lunedì 29 di martedì 30 agosto 2022

Per lavorazioni di rifacimento pavimentazione in A4 Brescia – Padova, tra i caselli di Sirmione e Desenzano (al km. 247), in carreggiata Ovest (direzione Milano) si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta la notte di lunedì 29 agosto dalle ore 21.00 alle ore 6.00 di martedì 30 agosto e su una sola corsia di marcia la notte di martedì 30 agosto dalle ore 21.00 alle ore 6.00 di mercoledì 31 agosto 2022.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

Fonte www.a4holding.it