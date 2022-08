A4 Holding SpA: lavori in A31

Lavori in A31 Valdastico tra Piacenza D’Adige e S. Margherita D’Adige

In carreggiata nord dalle ore 6.00 alle ore 14.00 di venerdì 12 agosto 202

Per lavorazioni di ripavimentazione in A31 Valdastico, tra i caselli di Piacenza d’Adige e S. Margherita D’Adige (al Km 14+000), in carreggiata Nord (direzione Vicenza) si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 6.00 alle ore 14.00 di venerdì 12 agosto 2022.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

Fonte www.a4holding.it