A4 Holding SpA: lavori in A4

LAVORI IN A4 TRA VICENZA EST E VICENZA OVEST E IN TANGENZIALE SUD DI VICENZA

In carreggiata Est nelle notti del 29 e 30 agosto 2022

In carreggiata Ovest nelle notti del 31 agosto e 1 settembre 2022

Chiusura totale della tangenziale di Vicenza nella notte del 2 settembre 2022

Per lavori di manutenzione degli impianti elettrici nelle Gallerie dei colli Berici:

Lungo l’autostrada A4 Brescia Padova, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in carreggiata Est, in direzione Venezia, dal Km 327+055 al Km 334+662 si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo di lunedì 29 e martedì 30 agosto 2022.

Tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in carreggiata Ovest, in direzione Milano, dal km 334+662 al Km 327+055 si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo di mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre 2022.

Sempre per i lavori di cui sopra, verrà chiusa al traffico la Tangenziale Sud di Vicenza nel tratto compreso tra l’uscita Campedello Riviera Berica n°3 e la rotonda di Vicenza Ovest n°4 la notte di venerdì 2 settembre 2022, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

CHIUSURA DELL’AREA DI SERVIZIO VILLA MOROSINI OVEST

Dalle ore 7:30 alle ore 18:30 di martedì 30 agosto 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di manutenzione l’area di servizio Villa Morosini Ovest (al km 325+400) resterà chiusa dalle ore 7:30 alle ore 18:30 di martedì 30 agosto 2022.

LAVORI IN A4 TRA VERONA EST E VERONA SUD

In direzione Milano nelle notti del 30, 31 agosto e 1 settembre 2022

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavori di riparazione dei giunti al km 282+300, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, si viaggerà su una sola corsia di marcia in careggiata ovest (in direzione Milano) nelle notti di martedì 30 agosto, mercoledì 31 agosto e giovedì 1° settembre 2022 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Fonte www.a4holding.it