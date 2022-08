A4 Holding SpA: lavori in A31

LAVORI IN A31 TRA PIACENZA D’ADIGE E S. MARGERITA D’ADIGE

In carreggiata nord dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di giovedì 1 e venerdì 2 settembre 2022

Per lavorazioni di ripavimentazione in A31 Valdastico, tra i caselli di Piacenza d’Adige e S. Margherita D’Adige (dal km 10+400 al Km 10+900), in carreggiata Nord (direzione Vicenza) si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di giovedì 1 e venerdì 2 settembre 2022.

La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

Fonte www.a4holding.it