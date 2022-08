A Cassola, dal Pnrr, 331 mila euro per la transizione digitale

Cassola: finanziati, per l’intera cifra richiesta, i cinque bandi a cui aveva partecipato la municipalità’.

Verranno attivati nuovi servizi e implementati quelli esistenti. Al via la gestione in cloud.

Partito già da alcuni anni, l’iter per la transizione digitale della pubblica amministrazione a Cassola mette il turbo grazie ai fondi del Pnrr.

La municipalità retta dalla Giunta Maroso risulta infatti beneficiaria di un pacchetto di contributi del valore complessivo di oltre 331 mila euro finalizzati all’attivazione di nuovi servizi “dematerializzati”, ma anche al potenziamento di quelli già esistenti e all’applicazione di tecnologie di ultima generazione alla macchina amministrativa.

«Abbiamo partecipato a cinque bandi relativi al digitale e tutte e cinque le istanze sono state finanziate per l’intera cifra richiesta – ricorda l’assessore al Ced Giannantonio Stangherlin –.

Si tratta di un risultato importante, che testimonia la capacità del nostro Comune di muoversi con celerità per intercettare fondi e contributi esterni. In questo caso specifico, tra l’altro, i finanziamenti venivano erogati sino ad esaurimento delle risorse a disposizione; era quindi fondamentale agire tempestivamente».

Il primo bando vinto riguarda l’abilitazione al cloud, per il quale Cassola potrà contare su un finanziamento di quasi 122 mila euro.

«Per noi è una novità assoluta – rimarca l’assessore -. Grazie a questo investimento potremo creare delle postazioni di lavoro sul web per gestire dati e servizi, demandando ad una società di software (in attesa dell’attivazione del cloud nazionale) la cura di questo spazio di archiviazione “esterno”. In tal modo potremo traguardare gli obiettivi della transizione digitale della P.A., ottenere maggiori garanzie in fatto di protezione e sicurezza dei dati ma anche facilitare l’eventuale attivazione di modalità di lavoro flessibile (smart working) e, non ultimo, accorciare i tempi di erogazione dei servizi. In particolare, questo intervento interesserà i servizi demografici, l’ufficio elettorale, il protocollo, l’albo pretorio, i tributi maggiori, i settori inerenti la statistica, la toponomastica e i contratti».

Altri 155 mila euro di contributo sono invece destinati al miglioramento dell’esperienza dei cittadini nei servizi pubblici e, in concreto, serviranno per implementare il grado di informatizzazione delle prestazioni offerte al pubblico, tra i quali anche l’aggiornamento del sito comunale. Si potranno quindi effettuare in forma digitale anche le richieste di accesso agli atti e occupazione del suolo pubblico, le iscrizioni al trasporto scolastico o le istanze per l’assegno di maternità.

I tre contributi rimanenti saranno infine utilizzati per potenziare, con ulteriori funzionalità, le piattaforme per lo Spid e la Carta d’identità elettronica, per l’App IO e il servizio Pago PA.

«Anche in questo caso – chiude l’amministratore – si tratterà di migliorare e implementare servizi già presenti da tempo nel nostro Comune. Del resto, già da alcuni anni Cassola ha avviato un percorso di modernizzazione e digitalizzazione. Ora, grazie alle opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, potremo fare un ulteriore balzo in avanti, in questa direzione. Parallelamente, continueremo a proporre assistenza gratuita nella procedura per l’acquisizione dello Spid, in Municipio a Cassola, e ad organizzare eventi di formazione della cittadinanza sia nella nostra palestra digitale, in Biblioteca a San Giuseppe, sia nell’InnovationLab di Cre-Ta, nell’ex Caserma ai Muli».