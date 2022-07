Volley, Bartolucci e Marconato oro agli Europei under 21

Le due giocatrici della squadra berica

hanno centrato il grande risultato in maglia azzurra.

Bartolucci: “Dedico la medaglia a mio nonno Urbano. Domani sono due anni che se n’è andato”

Marconato: “Ho chiamato mio papà Denis, era contentissimo e mi ha fatto i complimenti”

Valentina Bartolucci e Giulia Marconato,

due giocatrici della squadra Unione Volley Ipag Sorelle Ramonda, hanno vinto l’oro agli Europei under 21 battendo la Serbia 3-2 nella finale che si è svolta ieri sera a Cerignola (Puglia). Le azzurre che hanno dimostrato grande carattere nel rimontare due volte e poi a portare a casa il set vincente.

La palleggiatrice pesarese Bartolucci non riesce ancora a credere all’oro

che ha messo al collo agli Europei under 21 di volley. “Dedico la vittoria a mio nonno Urbano. Domani sono due anni che se n’è andato. Era il mio fan numero uno, sono certa che mi abbia protetto e spronato dall’alto.

Sto provando gioia, soddisfazione, incredulità.

Era difficilissimo riconfermarsi nella finale, siamo state bravissime perché non abbiamo mai mollato fino alla fine. Le serbe le avevamo già incontrate nel primo girone e si erano rivelate tostissime: eravamo sotto 2-0 e siamo riuscite a rimontare.

Ieri invece la finale è stata a set alterni. Il primo l’hanno vinto loro e noi abbiamo pareggiato. Poi ancora avanti loro e noi di nuovo, con caparbietà, le abbiamo raggiunte. Al quinto set abbiamo combattuto colpo su colpo e portato a casa la partita. Un sogno, non ci credo ancora”.

Valentina, incoraggiata sugli spalti da mamma Michela e papà Filippo, è stata trainante nei momenti più critici: “Nel primo incontro con la Serbia sono entrata a partita già iniziata. Eravamo sotto di due set, ho pensato che avrei dovuto far fare alle mie compagne più punti possibili per vincere il primo girone. E così è stato.

Nella finale ho avuto l’opportunità di giocare da titolare da subito. E non me la sono lasciata scappare. Ho dato tutto, volevo salire sul gradino più alto del podio”.

Dopo l’argento vinto l’anno scorso ai mondiali under 18

di volley in Egitto, per la trevigiana Giulia Marconato è arrivata ieri una medaglia ancora più preziosa, quella d’oro.

“Stamattina mi sono svegliata e mi sono chiesta se davvero fosse vero ciò che è successo in campo – racconta -. Una partita durissima, pazzesca, che abbiamo combattuto colpo su colpo. Siamo state sotto due volte, ma non ho mai avuto dubbi che potessimo recuperare.

Non ci eravamo allenate tanto tutte assieme, ma credo che proprio questo sia stato il punto di forza. Volevamo dimostrare che eravamo una squadra importante e ce l’abbiamo fatta”.

Giulia è stata protagonista in campo,

con due ace segnati sui cinque italiani. “Ho fatto due bei servizi, sono molto soddisfatta. La Serbia si è rivelata la nazionale più tosta e sono contenta di aver dato il mio contributo.

Peccato per i miei genitori, che non erano sugli spalti, ma la distanza da Treviso a Cerignola è parecchia purtroppo. Con mio padre (l’ex cestista Denis Marconato, 195 volte in azzurro e un argento olimpico ad Atene 2004, ndr) ci siamo sentiti dopo la partita. Era contentissimo”.

Ora le due giocatrici

si godranno un periodo di riposo in attesa di tornare in campo in agosto, al Palaferroli di San Bonifacio, per iniziare gli allenamenti con l’Unione Volley Ipag Ramonda in vista del campionato di serie A2.

“Abbiamo seguito con grande entusiasmo e passione il match di ieri, coronato con l’oro finale meritatissimo – commenta Carla Burato, presidente della squadra vicentina -.

Vedere partire titolare Bartolucci premia l’impegno e il grande lavoro fatto da questa atleta per arrivare a disputare una finale con consapevolezza e senza paura.

Plauso a tutta la squadra e in particolare a Giulia Marconato, che sarà con noi la prossima stagione sportiva, anche lei atleta con grande determinazione.

Un saluto affettuoso ad una nostra ex Emma Cagnin, che in pochi giorni mette al collo ben due ori.

Grazie ragazze, ci avete fatto sognare”.

Vicenza, 18 luglio 2022

Foto di copertina: Valentina con papà Filippo e mamma Michela