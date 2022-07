Vivi il mese di luglio a Lusiana Conco

Nel mese di luglio il comune di Lusiana Conco propone una ricca e variegata offerta di eventi, riepilogati di seguito:

SABATO 2 LUGLIO

Alle ore 20.30, presso la Piazzetta Marchi di Lusiana – Rassegna Senza Orario Senza Bandiera. Essere mondo. Viaggi pensieri e immagini con Valentina Gobbi. In caso di maltempo si svolgerà c/o Sala ex Cinema Comunale.

VENERDI’ 8 LUGLIO

Alle ore 20.30, presso la Piazzetta Marchi di Lusiana, Tutta un’altra storia, presentazione del nuovo libro di Raffaella Calgaro sulla nostra storia. In caso di maltempo si svolgerà c/o Sala ex Cinema Comunale.

SABATO 9 LUGLIO

Alle ore 10.00, presso il Parco giochi di Rubbio, Cantami, o mamma, la mia ninna nanna, incontro per mamme in gravidanza, con il patrocinio di Nati per la Musica. Prenotazione obbligatoria c/o Biblioteche di Lusiana e Conco ai n. 0424 406743, 0424 420058 o scrivendo a ufficioturistico@comune.lusianaconco.vi.it o c/o Punti Informazioni. In caso di maltempo si svolgerà c/o Sala Rubbio Sport.

Alle ore 16.30, presso il giardino della biblioteca di Conco, Presentazione della saga Eric e Luna nel Paese dei Draghi di Michela Salizzato, per ragazzi dagli 8 ai 12 anni. A seguire laboratorio creativo. Prenotazione obbligatoria c/o Biblioteche di Lusiana e Conco ai n. 0424 406743 – 0424 420058 o scrivendo a ufficioturistico@comune.lusianaconco.vi.it o c/o Punti Informazioni. In caso di maltempo si svolgerà c/o Sala “L.Poli” (sopra la Biblioteca).

Alle ore 20.30, presso la Chiesa di S. Maria della Neve e S. Marco di Conco, vi sarà un concerto con il coro Harmonia Nova.

DOMENICA 10 LUGLIO E LUNEDI’ 25 LUGLIO

Alle ore 8.30, presso Valle di sopra, Escursione guidata L’affascinante Valle dei Mulini con accesso alle macchine idrauliche, a cura del Museo Diffuso di Lusiana. Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente al n. 333 2339600 / informazioni@museodilusiana.it. Costo € 8 (gratuito per i minori di 10 anni).

Fonte: Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli