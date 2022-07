Villaga: incendio in vigneto

Poco prima delle 15,

i vigili del fuoco sono intervenuti in un vigneto nei pressi di Via San Michele Arcangelo a Villaga per l’incendio d’erba divampato nel vigneto collinare.

I pompieri accorsi da Lonigo, Vicenza, ed Este con due autopompe, un’autobotte, tre moduli antincendio boschivo e 15 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme che hanno interessato quasi 2 ettari di vigneto e un piccolo bosco, lambendo anche un’abitazione.

Sul posto anche delle squadre dell’antincendio boschivo regionale per la bonifica dell’area verde.