Vicenza Volley nella lista delle società ammesse al campionato

L’ammissione è con riserva per gli oneri bancari. Il presidente Andrea Ostuzzi rassicura: “Ritardo relativo ai tempi tecnici della fideiussione, tutto si risolverà positivamente”.

C’è anche Vicenza Volley nella lista delle 22 società

inviata dalla Lega Pallavolo serie A femminile alla Fipav dopo l’esame della Commissione Ammissione ai Campionati in merito alle domande di partecipazione al prossimo campionato di A2 femminile.

La società è stata ammessa con “riserva relativa a oneri bancari”.

Il presidente di Vicenza Volley Andrea Ostuzzi rassicura: “si tratta di un ritardo relativo a tempi tecnici del rilascio della fideiussione bancaria, deliberata ieri dall’istituto di credito. Tutto si risolverà positivamente”.

Questi i dettagli relativi al campionato comunicati dalla stessa Lega Pallavolo serie A femminile.

Per quanto riguarda la Serie A2,

sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di tutte le 22 Società che ne avevano fatto richiesta:

• Akademia Sant’Anna Messina (ME)

• Assitec Volleyball Sant’Elia (FR) (richiedente titolo da Olimpia Teodora Ravenna)

• Club Sportivo Alba Como (CO)

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Idea Volley Sassuolo (MO) (richiedente titolo da Volley Academy Sassuolo e ammessa con riserva relativa a oneri bancari)

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Marsala Volley (TP)

• Montale Pallavolo Castelnuovo Rangone (MO) (Ammessa con riserva relativa al campo da gioco)

• Pallavolo Lecco A. Picco (LC) (Ammessa con riserva relativa al campo da gioco)

• Pallavolo Perugia (PG) (Ammessa con riserva relativa al campo da gioco)

• Polisportiva A. Consolini S.G. in Marignano (RN)

• Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

• Trentino Volley (TN)(richiedente titolo da Trentino Rosa)

• Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

• U.S. Esperia Volley 1961 Cremona (CR)

• Vicenza Volley (VI) (richiedente titolo da Sporting Club Maccalube Aragona e ammessa con riserva relativa a oneri bancari)

• Volleygroup Roma (RM)

• Volley Hermaea Olbia (SS) (Ammessa con riserva relativa al campo da gioco)

• Volley Millenium Brescia (BS)

• Volley Offanengo 2011 (CR)

• Volley Soverato (CZ) (Ammessa con riserva relativa al campo da gioco)

• Volley Talmassons (UD)

La FIPAV ha confermato la partecipazione del Club Italia al Campionato di Serie A2.

La presentazione dei campionati si svolgerà il 19 ottobre, al termine del Mondiale femminile in Polonia e in Olanda e prima dell’inizio della regular season, fissata nel week end successivo.

VICENZA, 22 LUGLIO 2022

