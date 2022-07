Vicenza: una grande aula didattica in Basilica palladiana

Basilica palladiana: il salone del monumento si trasformerà in una grande aula didattica e ospiterà la seconda edizione di Making Future Vicenza.

L’evento per bambini dedicato alle materie Stem è creato da Confindustria Vicenza e sviluppato da Pleiadi in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Torna per il secondo anno Making Future Vicenza, l’evento per famiglie dedicato alle materie Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Voluto da Confindustria Vicenza, sviluppato da Pleiadi e realizzato, da quest’anno, in collaborazione con il Comune di Vicenza.

L’iniziativa darà continuità a ciò che è stato sviluppato lo scorso anno. Il primo, villaggio Stem sarà realizzato in piazza dei Signori con la partecipazione di 4mila tra studenti e genitori. Si è arricchito grazie alla collaborazione con il Comune di Vicenza di una straordinaria cornice: la Basilica palladiana.

L’8 e il 9 ottobre, quest’ultima ospiterà i laboratori del progetto, trasformandosi in un luogo di cultura e innovazione. Farà avvicinare i più piccoli alle materie scientifiche, aiutandoli a sperimentare e affinare le proprie passioni.

L’evento darà il via ad un tour nel territorio, con l’obiettivo di trasformare Vicenza nella prima provincia Stem d’Italia.

“Avvicinare fin da piccoli gli alunni alle materie tecnico-scientifiche – afferma l’assessore all’istruzione del Comune di Vicenza Cristina Tolio – è fondamentale per il loro percorso di crescita e apprendimento. Le materie Stem sono al centro anche di alcuni centri estivi comunali, con ottimi risultati e grande soddisfazione di famiglie e organizzatori. L’approccio ludico è infatti il modo giusto non solo per far conoscere queste materie ai bambini ma anche per farli appassionare”.

“Il salone della Basilica palladiana – aggiunge l’assessore alla cultura Simona Siotto – si trasformerà per due giorni in una grande aula didattica. In questo spazio unico della città verranno ospitati laboratori e attività. Bambini e bambine sperimenteranno così le arti scientifiche e potranno godere anche della cultura e bellezza racchiuse nel nostro monumento cittadino”.

Trasmettere l’importanza delle materie tecnico-scientifiche, è il primo passo per rendere gli adulti del domani consapevoli delle opportunità del mondo del lavoro che li aspetta” afferma Lucio Biondaro, Ceo di Pleiadi.

“Un progetto di Confindustria Vicenza di avvicinamento di bambine, bambini e loro famiglie alle nuove tecnologie con la possibilità di sviluppare attività pratico-tecnico-scientifiche su temi quali meccanica, biologia, chimica e robotica che riflettono i settori produttivi delle aziende del nostro territorio” conclude la vicepresidente di Confindustria Vicenza Lara Bisin.

Seguiranno maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione all’evento.

Tutte le foto sono della prima edizione di Making Future Vicenza 2021