Vicenza, Museo del Risorgimento: residenza artistica musicale di Bacàn

Al Museo del Risorgimento e della Resistenza in questi giorni è in corso la residenza artistica dell’associazione culturale Bacàn che vede coinvolti tre giovani musicisti under 35. Alessandra Diodati (voce), Marco Luparia (percussioni/elettronica), Giovanni Iacovella (batteria/elettronica). Selezionati tramite open call rivolta a italiani attivi negli ambiti del jazz, della musica contemporanea, elettronica e di sperimentazione.

L’esperienza, che si concluderà sabato 16 luglio, prevede due momenti di condivisione pubblica.

Venerdì 15 luglio il primo appuntamento con una live session è alle 18 nell’auditorium del museo. L’ingresso è libero e per l’occasione sarà presente anche l’assessore alla cultura Simona Siotto.

Il secondo, invece, alle 22.30 ai Chiostri di Santa Corona nell’ambito della rassegna “Cinema sotto le Stelle”. In apertura del film in cartellone, vedrà la proiezione dell’opera audiovisiva realizzata durante la residenza.

Il tema del progetto dell’associazione culturale Bacàn, realizzato con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e grazie al supporto di Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e FINECO Bank e che ha il fine di produrre e registrare musica originale, riprende lo spirito intrinseco del luogo ospitante: dei due cruciali momenti per la storia del Paese, il Risorgimento e la Resistenza, si cercheranno di cogliere la forza di rinascita e rinnovamento che l’arte e la cultura del tempo hanno saputo tramandare.

Mentor artistico è il trombonista e improvvisatore Filippo Vignato alla guida delle sessioni di prove affinché il materiale musicale proposto, in fase di selezione dagli artisti in residenza, venga arrangiato e registrato. Altro importante elemento progettuale, e di novità rispetto alla prima edizione (al Museo Naturalistico Archeologico), è la creazione di un’opera audiovisiva sul tema di progetto. La soundtrack sarà composta in un’ottica di collaborazione multidisciplinare e condivisione delle diverse esperienze artistiche tra i musicisti e Veronica Dalla Valle, artista che ne svilupperà la parte visiva. L’opera sarà un output per la comunità vicentina, a dimostrazione di quanto, anche tutt’oggi, gli artisti possano contribuire all’evoluzione e al cambiamento positivo della società.